Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hattına sürpriz takviye!

Son dakika spor haberi: 'den forvet hattına sürpriz takviye!

Son dakika haberleri... 'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, takıma sezon başında katılan forvetlerin de katkısı beklenen düzeyde olmadı. Sarı-lacivertli takımla ilgili İtalyan basınında sürpriz bir iddia yer aldı. İşte ayrıntılar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 11:59
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hattına sürpriz takviye!

Sezon başında 'den, İtalyan ekibi Lazio'ya 18.5 milyon euro'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hattına sürpriz takviye!

İtalyan ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Kosovalı futbolcunun macerasının kısa sürebileceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hattına sürpriz takviye!

Lazio Siamo Noi'de yer alan haberde 'nin 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için nabız yokladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hattına sürpriz takviye!

Samatta, Cisse ve Thiam'dan forvat hattında yeterli katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin Muriqi'ye yöneldiği yazıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hattına sürpriz takviye!

Yıldız futbolcu Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 2 gol atabildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hattına sürpriz takviye!

Kosovalı futbolcu son olarak ligde oynanan Udinese maçında gösterdiği kötü performansla sosyal medyada taraftarın tepkisini çekmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hattına sürpriz takviye!

Öte yandan Muriqi de Kosova'nın İsveç ile oynadığı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Lazio ile 5 yıllık kontratım var. Takımda mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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