Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hattına sürpriz takviye!

Sezon başında Fenerbahçe'den, İtalyan ekibi Lazio'ya 18.5 milyon euro'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Sezon başında Fenerbahçe'den, İtalyan ekibi Lazio'ya 18.5 milyon euro'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Kosovalı futbolcunun macerasının kısa sürebileceği belirtildi.
Lazio Siamo Noi'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için nabız yokladığı ifade edildi.
Samatta, Cisse ve Thiam'dan forvat hattında yeterli katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin Muriqi'ye yöneldiği yazıldı.
Yıldız futbolcu Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 2 gol atabildi.
Kosovalı futbolcu son olarak ligde oynanan Udinese maçında gösterdiği kötü performansla sosyal medyada taraftarın tepkisini çekmişti.
Öte yandan Muriqi de Kosova'nın İsveç ile oynadığı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Lazio ile 5 yıllık kontratım var. Takımda mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.