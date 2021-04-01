Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında bulunan Ozan Tufan, transferin gözdesi konumuna geldi.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında bulunan Ozan Tufan, transferin gözdesi konumuna geldi.
Sarı-lacivertli takımla artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha dev kulüplerin ilgisini çekiyor.
Oyunu her iki yönüyle oynamayı sevmesi ve yüksek temposuyla ön plana çıkan Ozan Tufan, bu özellikleriyle Avrupa ekiplerinin iştahını kabartıyor.
HAYALİ PREMIER LİG!
Ozan Tufan yaptığı transfer açıklamasında hayalinin İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirtti ve "Umarım bu isteğim yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli yönetim de başarılı orta saha oyuncusundan yüksek gelir beklentisi içinde.
Yaz transfer sezonunda birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken Ozan Tufan'a bir talip daha çıktı.
NORWICH'İN İLK HEDEFLERİNDEN BİRİ!
İngiliz gazeteci Paddy Davitt, Championship'te lider durumda bulunan Norwich'in Premier Lig'e çıkması durumunda transferde ilk hedeflerinden birinin Ozan Tufan olacağını açıkladı.
9 MİLYON STERLİN GÖZDEN ÇIKARILDI!
Norwich'in başarılı orta sahanın transferi için 9 milyon sterlin'i gözden çıkardığı bildirildi.
PREMIER LİG EKİPLERİNİ PEŞİNE TAKTI!
26 yaşındaki futbolcuyla Norwich haricinde Crystal Palace, Everton, Leicester ve WBA da ilgileniyor.
Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen Ozan Tufan, 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkat çekti.