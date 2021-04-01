Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe haberi: 'a bir talip daha! İşte gözden çıkarılan bonservis bedeli

'de gündem ... 'daki performansı sonrası talipleri artan sarı-lacivertli oyuncu birçok takımın transfer listesinde ilk sıraya geldi. ekiplerini peşine takan 26 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte o takım ve gözden çıkarılan bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:32 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 09:49
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

Fenerbahçe ve 'ın önemli isimleri arasında bulunan , transferin gözdesi konumuna geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

Sarı-lacivertli takımla artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha dev kulüplerin ilgisini çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

Oyunu her iki yönüyle oynamayı sevmesi ve yüksek temposuyla ön plana çıkan , bu özellikleriyle Avrupa ekiplerinin iştahını kabartıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

HAYALİ PREMIER LİG!
yaptığı transfer açıklamasında hayalinin 'de forma giymek olduğunu belirtti ve "Umarım bu isteğim yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

Sarı-lacivertli yönetim de başarılı orta saha oyuncusundan yüksek gelir beklentisi içinde.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

Yaz transfer sezonunda birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken 'a bir talip daha çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

NORWICH'İN İLK HEDEFLERİNDEN BİRİ!
İngiliz gazeteci Paddy Davitt, Championship'te lider durumda bulunan Norwich'in 'e çıkması durumunda transferde ilk hedeflerinden birinin olacağını açıkladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

9 MİLYON STERLİN GÖZDEN ÇIKARILDI!
Norwich'in başarılı orta sahanın transferi için 9 milyon sterlin'i gözden çıkardığı bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

PREMIER LİG EKİPLERİNİ PEŞİNE TAKTI!
26 yaşındaki futbolcuyla Norwich haricinde Crystal Palace, Everton, Leicester ve WBA da ilgileniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ozan Tufan'a bir talip daha! Dev bonservis gözden çıkarıldı

Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen , 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

SON DAKİKA