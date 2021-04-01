İngiliz gazeteci Paddy Davitt, Championship'te lider durumda bulunan Norwich'in Premier Lig'e çıkması durumunda transferde ilk hedeflerinden birinin Ozan olacağını açıkladı. Norwich'in Tufan için 9 milyon sterlin'i gözden çıkardığı bildirildi. Ozan ile Crystal Palace, Everton, Leicester ve WBA da ilgileniyor.
Norwich de Tufan’a kapıldı
İngiltere'de gündem Ozan Tufan... A Milli Takım'daki performansı sonrası talipleri artan sarılacivertli oyuncuyu listesine alan son takım Norwivch City oldu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:32 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50