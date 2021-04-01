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Norwich de Tufan’a kapıldı

'de gündem ... 'daki performansı sonrası talipleri artan sarılacivertli oyuncuyu listesine alan son takım oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:32 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Norwich de Tufan’a kapıldı

İngiliz gazeteci Paddy Davitt, 'te lider durumda bulunan Norwich'in 'e çıkması durumunda transferde ilk hedeflerinden birinin Ozan olacağını açıkladı. Norwich'in Tufan için 9 milyon sterlin'i gözden çıkardığı bildirildi. Ozan ile , , ve da ilgileniyor.

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