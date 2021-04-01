Norwich de Tufan’a kapıldı

İngiliz gazeteci Paddy Davitt, Championship'te lider durumda bulunan Norwich'in Premier Lig'e çıkması durumunda transferde ilk hedeflerinden birinin Ozan olacağını açıkladı. Norwich'in Tufan için 9 milyon sterlin'i gözden çıkardığı bildirildi. Ozan ile Crystal Palace, Everton, Leicester ve WBA da ilgileniyor.