Kenan yarışı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu gurbetçi oyuncuya forma giydirmeyi çok istiyor. Ancak, Kenan Karaman için İtalyan ekipleri ile Schalke 04'ün de devreye girdiği belirtildi. Bild gazetesi, Schalke'nin sportif direktörü Schober'in Düsseldorf'a teklif yaptığını yazarken, Sampdoria ile Genoa'nın da Kenan'a EURO 2020'den önce imza attırmaya çalıştığı ifade edildi. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek golcü oyuncu için Fenerbahçe de ciddi şekilde temaslarını sürdürüyor.