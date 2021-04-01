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Kenan yarışı

Forvet hattından memnun olmayan 'de gelecek sezon için hedeflerden birisi de ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:33 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Kenan yarışı
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'de Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen gurbetçi oyuncuya forma giydirmeyi çok istiyor. Ancak, için ekipleri ile 'ün de devreye girdiği belirtildi. gazetesi, 'nin sportif direktörü Schober'in 'a teklif yaptığını yazarken, ile 'nın da Kenan'a EURO 2020'den önce imza attırmaya çalıştığı ifade edildi. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek golcü oyuncu için Fenerbahçe de ciddi şekilde temaslarını sürdürüyor.

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