Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erdinç Sözer Emre Belözoğlu'nun yardımcısı oldu!

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılık görevine Erdinç Sözer getirildi. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, 52 yaşındaki çalıştırıcının yeni görevini duyurdu.



Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.



Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız.





EMRE BELÖZOĞLU: BİZE ÇOK FAYDASI OLACAK

Yardımcı antrenör olarak Futbol A Takımımızın teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer'i idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu, "Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya'nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye'de de bir dönem Fenerbahçe'de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı.

ERDİNÇ SÖZER: İNŞALLAH BERABER BAŞARILI OLACAĞIZ

Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle" dedi.



ERDİNÇ SÖZER KİMDİR?

2003 yılında Alman kulübü Darmstad'un 19 takımında teknik direktörlüğe başlayan Sözer, 2 yıl sonra A takımın yardımcı antrenörü oldu.

Sözer sonraki yıllarda Bayer Leverkusen, Hamburg, Stutgart ve Wolfsburg'da da yardımcı antrenörlük yaptı. 52 yaşındaki Türk hoca 24 Ocak 2021'de Hertha Berlin'deki yardımcı hocalık görevinden ayrıldı. Sözer, 2015 yılında Almanya'daki en düzey çalıştırıcılık lisansını aldı.