Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: 'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin 'de 'la oynadığı derbi mücadelesinde attığı golle takımına 1 puanı getiren , 'nın galibiyetinde de önemli rol oynamıştı. Yükselen form grafiği sonrası dev kulüplerin takibine giren milli yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de ortaya çıktı. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:32
Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

karşısında attığı goller ve mükemmel performansıyla alkış alan , Letonya maçı öncesinde yaptığı "Premier Lig'de oynamak istiyorum" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

Ozan, A Milli Takım'daki performansıyla sıçrama yapmak istediğini açık bir dille ifade ederken, yönetimi ise yıldız ismin taliplileriyle pazarlık yapmayı düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

Sabah'ın haberine göre 'ın sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk (196 milyon TL) serbest kalma maddesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

yönetimi, bu bedel dışındaki hiçbir bedeli kabul etmeme kararı aldı. Yani 'ı kadrosuna katmak isteyen 20 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda...

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

Ozan'ın hayali olan Premier Lig'den iki takım, 26 yaşındaki orta sahayla yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

Bu ekiplerden ilki Crystal Palace... Daha önce de Ozan'ı almak isteyen kulüp, oyuncunun durumunu gözlemliyor.

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

Bir diğeri ise Okay'ın takımı West Bromwich Albion. Ancak şu an küme düşme hattında bulunan bu kulübe çok sıcak bakmıyor.

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