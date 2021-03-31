Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'ın kontratındaki serbest kalma maddesi ortaya çıktı!

Norveç karşısında attığı goller ve mükemmel performansıyla alkış alan Ozan Tufan, Letonya maçı öncesinde yaptığı "Premier Lig'de oynamak istiyorum" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Norveç karşısında attığı goller ve mükemmel performansıyla alkış alan Ozan Tufan, Letonya maçı öncesinde yaptığı "Premier Lig'de oynamak istiyorum" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ozan, A Milli Takım'daki performansıyla sıçrama yapmak istediğini açık bir dille ifade ederken, Fenerbahçe yönetimi ise yıldız ismin taliplileriyle pazarlık yapmayı düşünmüyor.
Sabah'ın haberine göre Ozan Tufan'ın sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk (196 milyon TL) serbest kalma maddesi bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, bu bedel dışındaki hiçbir bedeli kabul etmeme kararı aldı. Yani Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak isteyen 20 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda...
Ozan'ın hayali olan Premier Lig'den iki takım, 26 yaşındaki orta sahayla yakından ilgileniyor.
Bu ekiplerden ilki Crystal Palace... Daha önce de Ozan'ı almak isteyen kulüp, oyuncunun durumunu gözlemliyor.
Bir diğeri ise Okay'ın takımı West Bromwich Albion. Ancak şu an küme düşme hattında bulunan bu kulübe Ozan Tufan çok sıcak bakmıyor.