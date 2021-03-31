Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Thiam piyangosu! İşte yapılan teklif

Bu sezon 6 gol, 2 asistle Fenerbahçe'nin Süper Lig'de hücuma en çok katkı sağlayan ismi olan Mame Thiam için müthiş teklif... Sarı- lacivertlilerin sezon başında bonservis bedeli ödemeden Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye bir Çin ekibinin talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olun Çin kulübünün 7 milyon euro'yu da gözden çıkardığı ifade edildi. Bu sezon yalnızca Thiam değil diğer golcüleri Samatta ve Cisse'den de beklediği performansı alamayan Fenerbahçe'nin bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin sezon sonunda 7 milyon euro bedel karşılığında Thiam'ın satışını onaylayacağı vurgulandı.