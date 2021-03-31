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Son dakika spor haberi: 'ye piyangosu! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberi... Şampiyonluk yarışının yanı sıra yeni sezon için de kolları sıvayan 'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı için ’den 7 milyon Euro’luk teklif geldiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:48 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Thiam piyangosu! İşte yapılan teklif

Bu sezon 6 gol, 2 asistle 'nin 'de hücuma en çok katkı sağlayan ismi olan için müthiş teklif... Sarı- lacivertlilerin sezon başında bonservis bedeli ödemeden 'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye bir ekibinin talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olun Çin kulübünün 7 milyon euro'yu da gözden çıkardığı ifade edildi. Bu sezon yalnızca değil diğer golcüleri ve 'den de beklediği performansı alamayan Fenerbahçe'nin bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin sezon sonunda 7 milyon euro bedel karşılığında Thiam'ın satışını onaylayacağı vurgulandı.

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