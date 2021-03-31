Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu hem saha içi dizilişte hem kadroda hem de futbol anlayışında değişikliğe gidiyor.
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu hem saha içi dizilişte hem kadroda hem de futbol anlayışında değişikliğe gidiyor.
RAKİBİ ISIRAN BİR FENERBAHÇE
Emre Belözoğlu, öncelikle hücumu düşünen ve ilerde rakibe baskı yapan bir anlayışı takıma yerleştirecek ve bu anlayışta istikrar sağlayacak.
SAMATTA'YI KAZANMAK İSİTYOR
Takvim'in haberine göre; Belözoğlu, transferinde büyük rol oynadığı Samatta'yı kazanmak istiyor. Santrfor mevkinde Tanzanyalı golcüde ısrar edecek.
Orta sahada Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsü zorunlu olmadıkça bozulmayacak.
İrfan Can ise bu sezon Başakşehir'de sıkça forma giydiği sol kanada kaydırılacak. Sağda Osayi&Valencia rekabeti söz konusu.
SZALAI'NİN PARTNERİ TISSERAND
Savunmanın göbeğinde Szalai&Tisserand ikilisinde ısrarcı olacak. Bilindiği gibi Emre Belözoğlu Tisserand'ın transferinde önemli rol almıştı.
Sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte ise Caner Erkin Belözoğlu'nun öncelikli tercihi olacak. Mesut Özil iyileşip form tuttuğunda ise orta sahadaki rekabetin içinde olacak.
TAKIMIN DAYANIKLILIĞI ARTACAK
Bunun dışında Emre Belözoğlu takımın genel fizik-kondisyon durumunu daha üst seviyeye çıkartacak çalışmalar yaptıracak.
Takım içinde daha rekabetçi bir ortam hazırlamak isteyen Emre Belözoğlu, geniş kadrodan en iyi şekilde yararlanmayı da hedefliyor.
Yeni sezon için de 2-3 kaliteli nokta atış transferi söz konusu.