Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

Son dakika spor haberi: 'de büyük değişim başlıyor! düğmeye bastı

Son dakika spor haberi: ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına 'nu getiren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Belözoğlu, 'nin futbol anlayışında değişime gideceği gibi belli bir istikrar için de harekete geçti. Takım artık önde basacak. Santrfor ve orta saha tercihleri o isimlerden oluşacak. 'dan ise farklı bir bölgede yararlanılacak. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 01:16
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik sorumlusu olan hem saha içi dizilişte hem kadroda hem de futbol anlayışında değişikliğe gidiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

RAKİBİ ISIRAN BİR FENERBAHÇE

, öncelikle hücumu düşünen ve ilerde rakibe baskı yapan bir anlayışı takıma yerleştirecek ve bu anlayışta istikrar sağlayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

SAMATTA'YI KAZANMAK İSİTYOR

Takvim'in haberine göre; Belözoğlu, transferinde büyük rol oynadığı Samatta'yı kazanmak istiyor. Santrfor mevkinde Tanzanyalı golcüde ısrar edecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

Orta sahada Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsü zorunlu olmadıkça bozulmayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

ise bu sezon Başakşehir'de sıkça forma giydiği sol kanada kaydırılacak. Sağda Osayi&Valencia rekabeti söz konusu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

SZALAI'NİN PARTNERİ TISSERAND

Savunmanın göbeğinde Szalai&Tisserand ikilisinde ısrarcı olacak. Bilindiği gibi Tisserand'ın transferinde önemli rol almıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

Sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte ise Caner Erkin Belözoğlu'nun öncelikli tercihi olacak. Mesut Özil iyileşip form tuttuğunda ise orta sahadaki rekabetin içinde olacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

TAKIMIN DAYANIKLILIĞI ARTACAK

Bunun dışında takımın genel fizik-kondisyon durumunu daha üst seviyeye çıkartacak çalışmalar yaptıracak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

Takım içinde daha rekabetçi bir ortam hazırlamak isteyen , geniş kadrodan en iyi şekilde yararlanmayı da hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor! Emre Belözoğlu düğmeye bastı

Yeni sezon için de 2-3 kaliteli nokta atış transferi söz konusu.

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