Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Marega transferini bitiriyor

Son dakika spor haberi: transferini bitiriyor

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde forvet hattı için gündeme gelen isim olmuştu. Kanarya Malili futbolcunun transferinde sona geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:16 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 01:41
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Marega transferini bitiriyor

Moussa için İngiltere'den 'yi heyecanlandıran haber...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Marega transferini bitiriyor

Daily Express'te yer alan haberde İngiliz ekipleri West Ham ve Crsytal Palace'ın da 'yı istediği belirtilirken, bu transfer için, "Artık iş işten geçti. Marega F.Bahçe'ye çok yakın" ifadeleri kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Marega transferini bitiriyor

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Porto ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan için 'nin en cazip teklifi yapan takım olduğu konuşuluyor. F.Bahçeliler Malili golcüyü dört gözle bekliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Marega transferini bitiriyor

BELÖZOĞLU'NUN 1 NUMARASI

Sportif Direktörlük döneminde gelecek sezon için 'yı 1 numaralı transfer hedefi olarak belirleyen Emre Belözoğlu'nun Malili yıldız için bizzat devreye girdiği konuşuluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Marega transferini bitiriyor

FİZİK GÜCÜ İLE ÖNE ÇIKIYOR

F.Bahçe'nin transferinde büyük mesafe aldığı konuşulan , fizik gücü ile ön plana çıkıyor. Golcü oyuncu özellikle ceza sahası içinde çok etkili bir futbolcu. (Takvim)

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