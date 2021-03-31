Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Marega transferini bitiriyor

Daily Express'te yer alan haberde İngiliz ekipleri West Ham ve Crsytal Palace'ın da Marega 'yı istediği belirtilirken, bu transfer için, "Artık iş işten geçti. Marega F.Bahçe'ye çok yakın" ifadeleri kullandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Porto ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Marega için Fenerbahçe'nin en cazip teklifi yapan takım olduğu konuşuluyor. F.Bahçeliler Malili golcüyü dört gözle bekliyor.