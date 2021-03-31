Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Marega transferini bitiriyor

Moussa Marega için İngiltere'den Fenerbahçe'yi heyecanlandıran haber...
Moussa Marega için İngiltere'den Fenerbahçe'yi heyecanlandıran haber...
Daily Express'te yer alan haberde İngiliz ekipleri West Ham ve Crsytal Palace'ın da Marega'yı istediği belirtilirken, bu transfer için, "Artık iş işten geçti. Marega F.Bahçe'ye çok yakın" ifadeleri kullandı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Porto ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Marega için Fenerbahçe'nin en cazip teklifi yapan takım olduğu konuşuluyor. F.Bahçeliler Malili golcüyü dört gözle bekliyor.
BELÖZOĞLU'NUN 1 NUMARASI
Sportif Direktörlük döneminde gelecek sezon için Marega'yı 1 numaralı transfer hedefi olarak belirleyen Emre Belözoğlu'nun Malili yıldız için bizzat devreye girdiği konuşuluyor.
FİZİK GÜCÜ İLE ÖNE ÇIKIYOR
F.Bahçe'nin transferinde büyük mesafe aldığı konuşulan Marega, fizik gücü ile ön plana çıkıyor. Golcü oyuncu özellikle ceza sahası içinde çok etkili bir futbolcu. (Takvim)