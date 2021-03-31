Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan için hedef 20 milyon Euro

için hedef 20 milyon Euro

Geçtiğimiz sezondan bu yana ve formasıyla öne çıkan isimlerden olan , son dönemde transferde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:50 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Ozan Tufan için hedef 20 milyon Euro

Sarı- lacivertliler, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için 'ye kadar gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek. , 'nda da ay-yıldızlı formayla sahne alması beklenen Ozan'ı en az 20 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

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