Haberler Fenerbahçe ‘Diego Martinez Fenerbahçe’de çok başarılı olur’

’de çok başarılı olur’

Gelecek sezon öncesi ismi ile anılan teknik direktörlerden için eski öğrencisi olan , net konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
‘Diego Martinez Fenerbahçe’de çok başarılı olur’

40 yaşındaki hocayla sık sık konuştuğunu söyleyen , " ile ilgili henüz görüşmedim. ile çok iyi gidiyor. Sistemini yerleştirene kadar kendisine sabır gösterilirse Fenerbahçe'de çok başarılı olur" açıklamasında bulundu.

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