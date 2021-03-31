40 yaşındaki İspanyol hocayla sık sık konuştuğunu söyleyen İsmail, "Fenerbahçe ile ilgili henüz görüşmedim. Granada ile çok iyi gidiyor. Sistemini yerleştirene kadar kendisine sabır gösterilirse Fenerbahçe'de çok başarılı olur" açıklamasında bulundu.
‘Diego Martinez Fenerbahçe’de çok başarılı olur’
Gelecek sezon öncesi ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktörlerden Diego Martinez için eski öğrencisi olan İsmail Köybaşı, net konuştu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50