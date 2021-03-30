Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

Son dakika spor haberleri: 'de ameliyat oldu

Son dakika haberi: , 'ın belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı. Tecrübeli futbolcunun sezonun son maçlarına yetişebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 18:30
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

'in 32. haftasında ile karşılaşacak 'de ameliyat oldu. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli stoperin özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Sadık Çiftpınar'ın sezonun son maçlarına yetişebileceği öğrenildi.

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