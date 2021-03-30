Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat oldu. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli stoperin özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Sadık Çiftpınar'ın sezonun son maçlarına yetişebileceği öğrenildi.
Bilgilendirme | Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/BW9GhFkEZ7— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 30, 2021