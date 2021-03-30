Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

Süper Lig'de sezon başında ve ocak ayında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı.
Süper Lig'de sezon başında ve ocak ayında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertliler Bulut'un yerine sezon sonuna kadar geçici olarak takımı sportif direktör Emre Belözoğlu'na emanet etti.
Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeminde Löw, Sarri, Gallardo, Diego Martinez, Glasner isimleri gelmişti.