Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

Son dakika spor haberi: için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefleyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... 'un ayrılığı sonrasında yerine geçici olarak getirildi. Sezon sonu için hoca arayışlarına devam eden sarı lacivertlilerin gündemine birçok isim gelmişti. Tüm gelişmeler devam ederken, Kanarya'nın gündemine yeni bir hoca adayı geldi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 18:31 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 18:39
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

Süper Lig'de sezon başında ve ocak ayında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan 'de, teknik direktör 'la yollar ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

Sarı-lacivertliler Bulut'un yerine sezon sonuna kadar geçici olarak takımı sportif direktör 'na emanet etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

Hoca arayışlarını sürdüren 'de gündeminde Löw, Sarri, Gallardo, Diego Martinez, Glasner isimleri gelmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

Sarı lacivertlilerin gündemine birçok isim gelirken, son gelen isim gündeme bomba gibi düştü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

Uzundurukan, sarı lacivertlilerin gündemine gelen yeni bir hoca adayını açıkladı.

İşte Uzundurukan'ın o sözleri:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

"Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'nin gündemine 20'den fazla yabancı hoca geldi. Löw, Sarri, Gallardo, Diego Martinez, Glasner derken, bugün de bomba bir isim listeye eklendi."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

"Sarı lacivertlilerin listesine eklenen son isim Frank Lampard..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

"40 yaşındaki teknik adam şu anda boşta ve oyun ofansif bir oyun anlayışı var. En son Chelsea'de görev yaptı."

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