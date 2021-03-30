Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba iddia! Dünyaca ünlü hoca...

"Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin gündemine 20'den fazla yabancı hoca geldi. Löw, Sarri, Gallardo, Diego Martinez, Glasner derken, bugün de bomba bir isim listeye eklendi."

"40 yaşındaki teknik adam şu anda boşta ve oyun ofansif bir oyun anlayışı var. En son Chelsea'de görev yaptı."