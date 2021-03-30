Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi! Kasa dolacak...

Bir süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olan Ozan Tufan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Bir süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olan Ozan Tufan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; Ozan'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı ve Türkiye'nin 3-0 kazandığı Norveç maçında 2 İngiliz kulübünün izlediği ve kendisine tam puan verdiği ortaya çıktı.
RESMİ TEKLİF YAPACAKLAR
Crystal Palace ve Leicester City'nin Ozan'ı bir süredir takip ettiği biliniyordu. Leicester City'nin Ozan'ı çok istediği belirtilirken, İngiliz medyası "Çağlar ile Ozan yakında Leicester City'de birlikte oynayabilir" diye yazdı.
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Yıldız futbolcu, Letonya maçından önce düzenlenen basın toplantısında "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Tabii ki her futbolcu gibi ben de kendimi yurt dışında göstermek istiyorum. Kendimi Premier League'e yakın hissediyorum. İnşallah en kısa süre zamanda gidebilirim." ifadelerini kullanarak kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediğini dile getirmişti.
FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK
Ozan Tufan'ın özellikle milli maçlar oynadıkça başarılı performansıyla değeri katlanıyor. Ozan Tufan, EURO 2020'de de başarılı olursa muhtemel satışta Fenerbahçe'nin kasası dolabilir.