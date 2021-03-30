Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi! Kasa dolacak...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye müjdesi! Kasa dolacak...

Son dakika spor haberi... 'nde fırtına gibi esen millillerimizde performansıyla göz kamaştıran , dev kulüplerin ilgisini şimdiden çekmeye başladı. Henüz grupta 2 maça çıkan Ay-Yıldızlılar'da özellikle son oynanan mücadelesindeki kaydettiği 2 gol ile dikkatleri çeken Ozan için, 'den 2 talip çıktı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 00:00
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi! Kasa dolacak...

Bir süredir kulüplerinin takibinde olan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi! Kasa dolacak...

Takvim'in haberine göre; Ozan'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı ve 'nin 3-0 kazandığı maçında 2 kulübünün izlediği ve kendisine tam puan verdiği ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi! Kasa dolacak...

RESMİ TEKLİF YAPACAKLAR

ve 'nin Ozan'ı bir süredir takip ettiği biliniyordu. Leicester City'nin Ozan'ı çok istediği belirtilirken, medyası "Çağlar ile Ozan yakında Leicester City'de birlikte oynayabilir" diye yazdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi! Kasa dolacak...

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Yıldız futbolcu, maçından önce düzenlenen basın toplantısında "Önümüzde var. Tabii ki her futbolcu gibi ben de kendimi yurt dışında göstermek istiyorum. Kendimi 'e yakın hissediyorum. İnşallah en kısa süre zamanda gidebilirim." ifadelerini kullanarak kariyerini 'de sürdürmek istediğini dile getirmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi! Kasa dolacak...

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK

'ın özellikle milli maçlar oynadıkça başarılı performansıyla değeri katlanıyor. Ozan Tufan, 'de de başarılı olursa muhtemel satışta 'nin kasası dolabilir.

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