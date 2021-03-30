Son dakika FB haberleri | Fenerbahçeli futbolculara şok sözler! "Kundakçı"

Bugün milli takımın Letonya ile kritik bir maçı var, Hollanda ve Norveç maçları kadar önemli.

Milli takımı izlerken bir Anadolu kilimini işleyen geleneksel işçiliğin bütün hallerini görüyorum.

Takımın mücadele biçimine bakıyorum; yiğit duygular içinde müthiş bir terbiye.

Birbirlerine direniş halkaları oluşturan futbolcuların topla ve hakemle alışverişlerine bakıyorum; sadece futbolu konuşturan bir suskunluk.

"Bizler rakip milli takımın üzerine saldıran milli futbolcuları bile gördük de bunları görmemiştik" diyorum.

Milli takımı izlerken sadece maçları değil değer olarak kaybettiklerimizi kazanmanın gururlu tablosunu görüyorum.



Milli takımı izlerken saha kenarında sevgi dolu bir adam görüyorum, bir öğretmen, bir futbol dehası.

Tohumu ekmek için önce suyu bilmek gerek. Kimsenin inanmadığı futbolculardan verim almanın sırrını çözen bilgeliği görüyorum.

Sabah vardiyasına yürüyerek giden bir sabır işçisini.

Türk futbol tarihine kayıtlı en özel teknik direktörü.

Şenol Güneş'i görüyorum.

