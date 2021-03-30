Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde teknik sorumlu , gelecek sezonların kadrosunu kurmak isterken, altyapının parlayan yıldızı , A Takım ile idmanlara çıkarıyor. Belözoğlu, 'ta yaşanılanları Arda'da yaşamak istemiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 09:45 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 10:24
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

'de 'nun teknik sorumlu olarak takımın başına geçmesiyle beraber özel bir isim antrenmanlarda yer almaya başladı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

16 yaşındaki , Belözoğlu'nun kararıyla son 3 gündür A takımla idmanlara çıkıyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Altyapıda da 'nun yakından takip ederek, 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamasını sağladığı genç yetenek, kısa sürede Samandıra'da adından söz ettirdi.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Yeteneği, çalışkanlığı ve genç yaşına rağmen soğukkanlı duruşuyla beğeni kazanan Arda, şimdiden alkışları topladı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Aynı zamanda 'nin U19 takımında da forma giyen solak yıldız, hem pas antrenmanlarında hem de çift kale maçlarda kalitesini göstermesini bildi.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Ciddi anlamda gelecek vaat eden konusunda bir hayli hassas davranıyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Milliyet'in haberine göre, şu anda A takımda hemen maça çıkması gündemde olmasa da antrenmanlara alışması ve bu seviyeye hızlı adapte olması hedefleniyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Beyaz konusunda yaşanan hayal kırıklığının da tekrar edilmemesi isteniyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Bu konuda deneyim kazanan sarı-lacivertliler, için çok daha sakin ve planlı yaklaşıyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da doğdu.15 yaşındaki genç futbolcu, 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Yeteneği ve sahadaki liderliği ile ön plana çıktı. Gençlerbirliği'ndeki başarılı futbolu ile 3 sene önce altyapısına katıldı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

U14, U15, U16 takımlarında forma giyen genç futbolcu, 10 numara pozisyonunda oynuyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Sol ayak olan genç Arda, efsanesi Alex de Souza'yı idol olarak görüyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki veliahtını buldu! 16'lık süper yetenek...

Arda, 'ye katıldığı dönemde "taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum takıma gelmenin mutluluğunu yaşıyorum" demişti.

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