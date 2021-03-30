28 şampiyonluk turu

Başkan Koç 1959 öncesi şampiyon olan Ankara kulüplerini ziyaret etti.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:59Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe 1959 yılı öncesi şampiyonlukların da sayılması için çalışmalarını yürütüyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile yöneticiler Fethi Pekin ile Alpe Pirşen bu tarihten önce mutlu sona ulaşan Ankara kulüplerini ziyaret etti. Koç, A.Gücü Başkanı Fatih Mert, G.Birliği Başkanı Murat Cavcav, Ankara Demir Başkanı Haluk Yılmaz ve Eskişehir Demir Bşakanı Gönül Cemoğlu ile görüştü. Pirşen, kulüp başkanlarına 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarının neden Süper Lig'e dahil edilmesi gerektiğini ve bunun maddi-manevi getirilerini açıklayan bir sunum yaptı. 1959 öncesi G.Birliği'nin 2, A.GÜcü, Ankara. Demir ve Eskişehir Demir'in 1'er şampiyonluğu bulunuyor.
Başkan Ali Koç ziyarette kulüp başkanlarına şampiyonluk oldukları dönemlerde basına yansıyan haberlerden oluşan çerçeveler hediye etti.