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28 şampiyonluk turu

Başkan Koç 1959 öncesi şampiyon olan kulüplerini ziyaret etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
28 şampiyonluk turu
1959 yılı öncesi şampiyonlukların da sayılması için çalışmalarını yürütüyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı ile yöneticiler ile bu tarihten önce mutlu sona ulaşan kulüplerini ziyaret etti. Koç, A.Gücü Başkanı , G.Birliği Başkanı , Başkanı ve Bşakanı ile görüştü. Pirşen, kulüp başkanlarına 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarının neden 'e dahil edilmesi gerektiğini ve bunun maddi-manevi getirilerini açıklayan bir sunum yaptı. 1959 öncesi G.Birliği'nin 2, A.GÜcü, Ankara. Demir ve Eskişehir Demir'in 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Başkan Ali Koç ziyarette kulüp başkanlarına şampiyonluk oldukları dönemlerde basına yansıyan haberlerden oluşan çerçeveler hediye etti.
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