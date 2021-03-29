Haberler Fenerbahçe Xavi: Löw Barça’ya yakışır

: Löw ’ya yakışır

'nın efsane ismi Hernandez, 'nin de ilgilendiği 'ün 'nın başına geçmesini istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:41 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Xavi: Löw Barça’ya yakışır

, "Ofansif ve parlak futbol isteyen bir antrenör. Bu sayede de dünya şampiyonu oldu. Löw, 'da, bana ve 'da oynadığımız futbolu hatırlatan farklı bir anlayış geliştirdi. Oyuna yaklaşım tarzı ve kişiliğinden dolayı 'ya çok yakışacağını düşünüyorum" dedi. Barcelona'yı, Hollandalı teknik adam çalıştırıyor.

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