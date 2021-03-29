Xavi, "Ofansif ve parlak futbol isteyen bir antrenör. Bu sayede de dünya şampiyonu oldu. Löw, Almanya'da, bana İspanya ve Barcelona'da oynadığımız futbolu hatırlatan farklı bir anlayış geliştirdi. Oyuna yaklaşım tarzı ve kişiliğinden dolayı Barça'ya çok yakışacağını düşünüyorum" dedi. Barcelona'yı, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman çalıştırıyor.
Xavi: Löw Barça’ya yakışır
Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Joachim Löw'ün Barça'nın başına geçmesini istedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:41 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50