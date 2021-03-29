Xavi: Löw Barça’ya yakışır

Xavi, "Ofansif ve parlak futbol isteyen bir antrenör. Bu sayede de dünya şampiyonu oldu. Löw, Almanya'da, bana İspanya ve Barcelona'da oynadığımız futbolu hatırlatan farklı bir anlayış geliştirdi. Oyuna yaklaşım tarzı ve kişiliğinden dolayı Barça'ya çok yakışacağını düşünüyorum" dedi. Barcelona'yı, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman çalıştırıyor.