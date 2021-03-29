Son dakika spor haberi: Milli arayı fırsat bildi! Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeye çalışıyor

Süper Lig'in 31. haftası itibarıyla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrılmıştı.
Süper Lig'in 31. haftası itibarıyla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli yöneticiler, takımı sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu'na emanet etmişti.
Fenerbahçe'nin başında idmanlara çıkan Emre Belözoğlu, milli takımlara gitmeyen oyuncularla hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu arada sarı-lacivertlilerde, milli arayı fırsat bilen bazı isimler, kaybettiği şansı yeniden bulmak için sıkı çalışıyor.
Savunmada yaptığı hatalar sonrası formayı unutan Mauricio Lemos da bunlardan biri. Uruguaylı stoper as isimlerin milli takımlara gittiği dönemi avantaja çevirerek idmanlarda kendini göstermeye çalışıyor.
Sinan Gümüş de aynı şekilde Emre Belözoğlu'nun gözüne girme mücadelesi veriyor.