Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Milli arayı fırsat bildi! Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeye çalışıyor

Son dakika spor haberi: Milli arayı fırsat bildi! 'nun gözüne girmeye çalışıyor

Son dakika haberleri... 'de aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör 'la yollarını ayırıp yerine geçici olarak 'nu getiren Fenerbahçe'de milli ara forma şansı bulamayan isimlere yaradı. Bir süredir formasından uzak kalan sarı-lacivertli oyuncunun, Belözoğlu'nun gözüne girmek için çok çalıştığı ifade ediliyor. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 08:50
Son dakika spor haberi: Milli arayı fırsat bildi! Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeye çalışıyor

'in 31. haftası itibarıyla 3. sırada yer alan 'de teknik direktör 'la yollar ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Milli arayı fırsat bildi! Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeye çalışıyor

Sarı-lacivertli yöneticiler, takımı sezon sonuna kadar sportif direktör 'na emanet etmişti.

Son dakika spor haberi: Milli arayı fırsat bildi! Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeye çalışıyor

'nin başında idmanlara çıkan , milli takımlara gitmeyen oyuncularla hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Milli arayı fırsat bildi! Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeye çalışıyor

Bu arada sarı-lacivertlilerde, milli arayı fırsat bilen bazı isimler, kaybettiği şansı yeniden bulmak için sıkı çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Milli arayı fırsat bildi! Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeye çalışıyor

Savunmada yaptığı hatalar sonrası formayı unutan Mauricio Lemos da bunlardan biri. Uruguaylı stoper as isimlerin milli takımlara gittiği dönemi avantaja çevirerek idmanlarda kendini göstermeye çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Milli arayı fırsat bildi! Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeye çalışıyor

Sinan Gümüş de aynı şekilde 'nun gözüne girme mücadelesi veriyor.

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