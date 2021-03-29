Ozan Tufan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Onu isteyen takımlar..."

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan için günden güne transfer spekülasyonları ortaya çıkarken, oyuncunun menajeri Utku Cenikli, konu ile ilgili Rus basınına konuştu.

Rus medyasının kendisine sorduğu Spartak Moskova sorusuna cevap veren Cenikli, bu ilgiyi doğrular nitelikte cevap verdi.

"İSTEYEN KULÜPLER VAR"

Ozan Tufan'ın menajeri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı liglerden birçok takımın Ozan'ı takip ettiği gerçeği bir sır değil. Avrupa'dan kulüplerle iletişim halindeyiz ancak henüz mart ayındayız, gelecek adına konuşmak için çok erken. Biraz daha bekleyelim, sezon sonunda kararımızı netleştiririz." dedi.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 müsabakada rol alırken 5 gol 6 asist üretmişti.



