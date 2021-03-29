Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Onu isteyen takımlar..."

'ın menajerinden açıklaması! "Onu isteyen takımlar..."

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin milli yıldızı , Hollanda ve Norveç maçlarındaki performansıyla büyük beğeni toplarken, Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti. Konu ile ilgili Euro-Football'a konuşan Ozan Tufan'ın menajeri , oyuncusunu isteyen kulüplerin olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:59 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:01
Ozan Tufan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Onu isteyen takımlar..."

'nin yıldız ismi için günden güne spekülasyonları ortaya çıkarken, oyuncunun menajeri , konu ile ilgili Rus basınına konuştu.

Rus medyasının kendisine sorduğu sorusuna cevap veren Cenikli, bu ilgiyi doğrular nitelikte cevap verdi.

"İSTEYEN KULÜPLER VAR"
Ozan Tufan'ın menajeri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı liglerden birçok takımın Ozan'ı takip ettiği gerçeği bir sır değil. Avrupa'dan kulüplerle iletişim halindeyiz ancak henüz mart ayındayız, gelecek adına konuşmak için çok erken. Biraz daha bekleyelim, sezon sonunda kararımızı netleştiririz." dedi.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 müsabakada rol alırken 5 gol 6 asist üretmişti.

SON DAKİKA