Haberler Fenerbahçe Mauricio Lemos için yeni umut

için yeni umut

Yaşanan hoca değişikliği takımda fazla şans bulamayan isimler için de yeni umut oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:42 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Mauricio Lemos için yeni umut

Savunmada yaptığı hatalar sonrası formayı unutan da bunlardan biri. Uruguaylı stoper as isimlerin milli takımlara gittiği dönemi avantaja çevirerek idmanlarda kendini göstermeye çalışıyor. de aynı şekilde 'nun gözüne girme mücadelesi veriyor.

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