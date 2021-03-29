Mauricio Lemos için yeni umut

Savunmada yaptığı hatalar sonrası formayı unutan Mauricio Lemos da bunlardan biri. Uruguaylı stoper as isimlerin milli takımlara gittiği dönemi avantaja çevirerek idmanlarda kendini göstermeye çalışıyor. Sinan Gümüş de aynı şekilde Emre Belözoğlu'nun gözüne girme mücadelesi veriyor.