Savunmada yaptığı hatalar sonrası formayı unutan Mauricio Lemos da bunlardan biri. Uruguaylı stoper as isimlerin milli takımlara gittiği dönemi avantaja çevirerek idmanlarda kendini göstermeye çalışıyor. Sinan Gümüş de aynı şekilde Emre Belözoğlu'nun gözüne girme mücadelesi veriyor.
Mauricio Lemos için yeni umut
Yaşanan hoca değişikliği takımda fazla şans bulamayan isimler için de yeni umut oldu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:42 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50