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Son dakika spor haberi: için flaş iddia! "Yeni sezonda takım ona emanet"

Son dakika spor haberi... 'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu ile yola devam edilirken, yeni sezon için flaş bir isim gündeme geldi. İşte o isim ve detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! "Yeni sezonda takım ona emanet"

Yeni sezonda takımı başarıya taşıyacak bir teknik adam arayan için 'dan sürpriz iddiası geldi... , ve ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertli takımın, 'daki performansı ile dikkat çeken 'i de listesine aldığı belirtildi. 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, Granada'yı 'nde çeyrek finale taşırken, 'da da 8. sırada yer alıyor.

2018'den bu yana 134 maçta 1.69 puan ortalaması yakaladı. 4-2-3-1 dizilişi ile oynayan Martinez şimdiden ile kıyaslanmaya başladı. Sözleşmesinin 30 Haziran'da bitecek olması da avantaj olarak gösteriliyor.

EN İYİ PERFORMANSI ALMAYI BİLİYOR
Martinez'i Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli da överek, "Teknik ekibimiz ve hocamız Diego Martinez oyunculardan en iyi performansı nasıl alacaklarını biliyor. Bu sayede takımı çok güzel bir yere taşıdık" ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki bu sezon 35 maçta 11 gol-2 asiste imza attı.

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