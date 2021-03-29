Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için flaş iddia! "Yeni sezonda takım ona emanet"

Yeni sezonda takımı başarıya taşıyacak bir teknik adam arayan Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz Diego Martinez iddiası geldi... Joachim Löw, Sarri ve Gallardo ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertli takımın, Granada'daki performansı ile dikkat çeken Martinez'i de listesine aldığı belirtildi. 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, Granada'yı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşırken, La Liga'da da 8. sırada yer alıyor.

2018'den bu yana 134 maçta 1.69 puan ortalaması yakaladı. 4-2-3-1 dizilişi ile oynayan Martinez şimdiden Guardiola ile kıyaslanmaya başladı. Sözleşmesinin 30 Haziran'da bitecek olması da avantaj olarak gösteriliyor.

EN İYİ PERFORMANSI ALMAYI BİLİYOR

Martinez'i Granada'da forma giyen eski Fenerbahçeli Roberto Soldado da överek, "Teknik ekibimiz ve hocamız Diego Martinez oyunculardan en iyi performansı nasıl alacaklarını biliyor. Bu sayede takımı çok güzel bir yere taşıdık" ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki Soldado bu sezon 35 maçta 11 gol-2 asiste imza attı.