Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sarı lacivertli ekibi ligin sonuna kadar götürmek için teknik adamlık koltuğuna oturtulan Emre Belözoğlu, Samandıra'da farklı bir profil çiziyor.
Geçen yıl sahada kaptanlığını yaptığı arkadaşlarını kalan ligde 10 maçı da kazanarak toplayacakları 30 puanla şampiyon olacaklarına inandırmaya çalışan Bölözoğlu, şimdiden takımın bir parçası olmuş durumda.
FUTBOLCULARDAN BİRİ GİBİ
Üzerine uzun kollu sarı montu, altına da lacivert eşofmanı geçiren Emre Belözoğlu futbolcularla birlikte koşuyor, onlara içlerinden biri olduğunu hissettirmeye çalışıyor.