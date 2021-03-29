Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

'nun 'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

'de son dakika haberi... Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen , yepyeni bir formata futbolcuları alıştırıyor. Erol Bulut'un savunmayı öncelik tutan taktiğine karşın Emre Belözoğlu'nun daha çok önde basan bir stili olduğu ifade edilirken, genç çalıştırıcının oyuncularına 'golü düşündürdüğü' ifade edililiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:34
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

'de Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sarı lacivertli ekibi ligin sonuna kadar götürmek için teknik adamlık koltuğuna oturtulan , Samandıra'da farklı bir profil çiziyor.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

Geçen yıl sahada kaptanlığını yaptığı arkadaşlarını kalan ligde 10 maçı da kazanarak toplayacakları 30 puanla şampiyon olacaklarına inandırmaya çalışan Bölözoğlu, şimdiden takımın bir parçası olmuş durumda.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

FUTBOLCULARDAN BİRİ GİBİ

Üzerine uzun kollu sarı montu, altına da lacivert eşofmanı geçiren futbolcularla birlikte koşuyor, onlara içlerinden biri olduğunu hissettirmeye çalışıyor.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

Antrenmanlarda bir an bile yerinde durmuyor, takımın merkezinde yaşayan bir teknik adam portresi çiziyor. Bu enerjinin maçlarda takıma yansıması da bekleniyor.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

TAKIMIN KURGUSU DEĞİŞİYOR

Hürriyet'in haberine göre, takım oyununu geliştirmek için bu sezon hiç uygulanmayan farklı bir taktik varyasyonu ve oyun kurgusu üzerinde futbolcuları çalıştıran çiçeği burnunda teknik adam, golü düşünen, rakibe önde basan, kompakt bir oyun anlayışını yerleştirmeye çalıştığını ifade ediyor.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

Göreve geldiği günden itibaren bu yeni taktik anlayışı üzerine bol bol pratik yaptıklarını ifade eden genç teknik adam, ülkelerinin milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun Samandıra'daki antrenmanlara katılmasıyla günde çift idmanla planını tüm takıma ezberletmeyi hedefliyor.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

F.BAHÇE'NİN COVID ZAFERİ

Beşiktaş derbisinin ardından 5 futbolcu 2 personel olmak üzere tam 7 kişide Covid 19 vakasının görüldüğü 'de Samandıra'da alınan bir dizi önlemler sonucunda bulaşma zinciri kırıldı.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

Dün yapılan son testlerde tüm ekibin negatif çıkması ve Covid tehlikesinin şimdilik ortadan kalkmasıyla keyifler yerine geldi.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

Bu gelişmeden sonra Yukatel Denizlispor karşısına sakat olan futbolcular dışında tam kadro çıkma fırsatını yakalamış oldu.

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