Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si nasıl olacak? İşte yepyeni sistem!

Antrenmanlarda bir an bile yerinde durmuyor, takımın merkezinde yaşayan bir teknik adam portresi çiziyor. Bu enerjinin maçlarda takıma yansıması da bekleniyor.

TAKIMIN KURGUSU DEĞİŞİYOR Hürriyet'in haberine göre, takım oyununu geliştirmek için bu sezon hiç uygulanmayan farklı bir taktik varyasyonu ve oyun kurgusu üzerinde futbolcuları çalıştıran çiçeği burnunda teknik adam, golü düşünen, rakibe önde basan, kompakt bir oyun anlayışını yerleştirmeye çalıştığını ifade ediyor.