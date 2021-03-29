Haberler Fenerbahçe Ekibini kuruyor

Ekibini kuruyor

ile birlikte kondisyoneri ve analizcisi de görevden alınmıştı. kendi ekibini oluşturmaya başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:34 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
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