İdari koordinatör Selçuk Şahin de sahaya inerken, Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel görevlerine devam edecek. Analist Melikşah Sezgin, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın yanı sıra Erol Bulut'tan özel izin alınan kaleci antrenörü Michael Kraft da Belözoğlu ile birlikte çalışacak.
Ekibini kuruyor
Erol Bulut ile birlikte kondisyoneri ve analizcisi de görevden alınmıştı. Emre Belözoğlu kendi ekibini oluşturmaya başladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:34 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50