Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Xavi'den sürpriz Löw çıkışı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: 'den sürpriz çıkışı! ...

Son dakika haberleri... Teknik direktör 'la yollarını ayırdıktan sonra geçici olarak göreve 'nu getiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun hoca adaylarından biri de Joachim ... İspanyolların efsane ismi , Alman çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir çıkış yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 11:56
Son dakika spor haberi: Xavi'den sürpriz Löw çıkışı! Fenerbahçe...

Süper Lig'de sezon başında ve ocak ayında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan 'de, teknik direktör 'la yollar ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Xavi'den sürpriz Löw çıkışı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler Bulut'un yerine sezon sonuna kadar geçici olarak takımı sportif direktör 'na emanet etti.

Son dakika spor haberi: Xavi'den sürpriz Löw çıkışı! Fenerbahçe...

Hoca arayışlarını sürdüren 'nin gündemindeki isimlerden biri de eski teknik direktörü Joachim ...

Son dakika spor haberi: Xavi'den sürpriz Löw çıkışı! Fenerbahçe...

Barcelona'nın efsane ismi Hernandez'den, Alman çalıştırıcıyla ilgili flaş bir çıkış geldi.

Son dakika spor haberi: Xavi'den sürpriz Löw çıkışı! Fenerbahçe...

EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacağı açıklanan Joachim 'ün Barcelona'yı çalıştırmasını isteyen , şunları dile getirdi:

Son dakika spor haberi: Xavi'den sürpriz Löw çıkışı! Fenerbahçe...

Ofansif ve parlak futbol isteyen bir antrenör. Bu sayede de dünya şampiyonu oldu. Löw, Almanya'da, bana İspanya ve Barcelona'da oynadığımız futbolu hatırlatan farklı bir anlayış geliştirdi. Oyuna yaklaşım tarzı ve kişiliğinden dolayı Barça'ya çok yakışacağını düşünüyorum.

Son dakika spor haberi: Xavi'den sürpriz Löw çıkışı! Fenerbahçe...

La Liga'da Atletico Madrid'in ardından ikinci sırada yer alan Barcelona'yı, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman çalıştırıyor.

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