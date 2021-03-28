Son dakika spor haberi: Xavi'den sürpriz Löw çıkışı! Fenerbahçe...

Süper Lig'de sezon başında ve ocak ayında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı.
Süper Lig'de sezon başında ve ocak ayında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertliler Bulut'un yerine sezon sonuna kadar geçici olarak takımı sportif direktör Emre Belözoğlu'na emanet etti.
Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de eski teknik direktörü Joachim Löw...
Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez'den, Alman çalıştırıcıyla ilgili flaş bir çıkış geldi.
EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacağı açıklanan Joachim Löw'ün Barcelona'yı çalıştırmasını isteyen Xavi, şunları dile getirdi:
Ofansif ve parlak futbol isteyen bir antrenör. Bu sayede de dünya şampiyonu oldu. Löw, Almanya'da, bana İspanya ve Barcelona'da oynadığımız futbolu hatırlatan farklı bir anlayış geliştirdi. Oyuna yaklaşım tarzı ve kişiliğinden dolayı Barça'ya çok yakışacağını düşünüyorum.
La Liga'da Atletico Madrid'in ardından ikinci sırada yer alan Barcelona'yı, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman çalıştırıyor.