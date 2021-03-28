Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kritik hoca zirvesi! 4 isim belirlendi

Son dakika spor haberi: 'de kritik hoca zirvesi! 4 isim belirlendi

Son dakika spor haberi... 'de alınan kötü sonuçların faturası 'a kesilirken yollar resmen ayrılmıştı. Bulut'un gidişinin ardından teknik sorumluluğu üstlenen 'nun yeni sezonda da takımın başında olup olmayacağı merak edilirken, sarı-lacivertlilerde yöneticiler konuyla alakalı kritik bir toplantı düzenleyecek. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:49 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:55
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kritik hoca zirvesi! 4 isim belirlendi

ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonunda kadar takımın teknik sorumluluğuna getirilen yeni sezonda teknik direktörlük yapmak istemediğini ve sportif direktör olarak devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

Takvim'in haberine göre; Gelecek sezon takımın başına getireceği teknik adam için elini çabuk tutmak isteyen yönetimin de Emre Belözoğlu ile önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yapacağı ifade edildi.

Başkan ve yönetici yeni hoca hakkındaki görüşlerini Belözoğlu'na soracak. Hoca adayları arasında , , ve var. Bu dört hocadan birisini büyük ihtimalle 'in yeni teknik patronu olacak. En çok temas sağlanan isim ise .

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