Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan Ali Koç döneminde yapılan hamleler oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan Ali Koç döneminde yapılan hamleler oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli kulübün başında üçüncü yılını henüz tamamlamamasına rağmen şimdiden 5 farklı teknik direktör ile çalışan Koç, hem harcadığı paralar hem de gerçekleştirdiği transferlerle öne çıktı.
Üç yıllık süreçte 52 transfer gerçekleştirildi ve bu isimlerin 26'sına bedel ödendi. Koç döneminde gönderilen oyuncu sayısı 53 oldu. Toplamda transfer sirkülasyonu 105 olarak kayıtlara geçti.
Transferini gerçekleştirdiği futbolculara 67.5 milyon euro (640 milyon TL) harcarken, aynı süreç içerisinde Galatasaray (41.9) ve Beşiktaş (28.4) toplamda 70.3 milyon euro harcadı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamda harcadığı paranın yüzde 96'sını gözden çıkaran Fenerbahçe, bu süreçte sadece 5 kez liderlik koltuğunda oturabildi. Hiç kupa alamadı, Avrupa Ligi'nde bir kez grupta mücadele etti.
Fenerbahçe üç sezonda 5 kez lider olurken, aynı dönemde kendisinden çok daha az harcayan Galatasaray 17, Beşiktaş ise 10 defa lider oldu. Şampiyonluk hasretini dindiremeyen Kanarya, 5 kez liderlik koltuğunda oturduğu bu üç sezonda 4 haftayı da küme düşme hattında tamamladı.
FENERBAHÇE'NİN HARCADIĞI PARA 17 TAKIMDAN FAZLA
Fenerbahçe'nin Ali Koç'un başkanlığı döneminde futbol takımı için harcadığı 67.5 milyon euro, Süper Lig'de yer alan kendisi dışındaki 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazla oldu.
Fenerbahçe'de Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Başkan Ali Koç, bu yaz yapılacak seçimde tekrar aday olacak.