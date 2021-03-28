Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

Transferini gerçekleştirdiği futbolculara 67.5 milyon euro (640 milyon TL) harcarken, aynı süreç içerisinde Galatasaray (41.9) ve Beşiktaş (28.4) toplamda 70.3 milyon euro harcadı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamda harcadığı paranın yüzde 96'sını gözden çıkaran Fenerbahçe, bu süreçte sadece 5 kez liderlik koltuğunda oturabildi. Hiç kupa alamadı, Avrupa Ligi'nde bir kez grupta mücadele etti.