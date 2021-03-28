Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

Son dakika spor haberi: 'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

Son dakika haberleri... Yapılan flaş transferlere rağmen 'de alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör 'la yollar ayrılmıştı. 'un başkanlığı döneminde futbol takımı için harcadığı miktarla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 13:49
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan döneminde yapılan hamleler oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli kulübün başında üçüncü yılını henüz tamamlamamasına rağmen şimdiden 5 farklı teknik direktör ile çalışan Koç, hem harcadığı paralar hem de gerçekleştirdiği transferlerle öne çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

Üç yıllık süreçte 52 transfer gerçekleştirildi ve bu isimlerin 26'sına bedel ödendi. Koç döneminde gönderilen oyuncu sayısı 53 oldu. Toplamda transfer sirkülasyonu 105 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

Transferini gerçekleştirdiği futbolculara 67.5 milyon euro (640 milyon TL) harcarken, aynı süreç içerisinde Galatasaray (41.9) ve Beşiktaş (28.4) toplamda 70.3 milyon euro harcadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamda harcadığı paranın yüzde 96'sını gözden çıkaran , bu süreçte sadece 5 kez liderlik koltuğunda oturabildi. Hiç kupa alamadı, Avrupa Ligi'nde bir kez grupta mücadele etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

üç sezonda 5 kez lider olurken, aynı dönemde kendisinden çok daha az harcayan Galatasaray 17, Beşiktaş ise 10 defa lider oldu. Şampiyonluk hasretini dindiremeyen Kanarya, 5 kez liderlik koltuğunda oturduğu bu üç sezonda 4 haftayı da küme düşme hattında tamamladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

FENERBAHÇE'NİN HARCADIĞI PARA 17 TAKIMDAN FAZLA

'nin 'un başkanlığı döneminde futbol takımı için harcadığı 67.5 milyon euro, 'de yer alan kendisi dışındaki 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazla oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! 17 takımdan fazla

'de Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Başkan , bu yaz yapılacak seçimde tekrar aday olacak.

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