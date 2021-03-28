Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

SÖYLEMLERİ İLE EYLEMLERİ FARKLI Ali Koç başkanlığında plan yapacak bir teknik adam olmak mümkün değil. Çünkü söylemler ile eylemler farklı. Oyuncu yetiştirmek, geliştirmek ve satarak kulübü düzlüğe çıkarmak isteyen bir başkan, sezonu tabela üstünden okuyarak karar veriyorsa, sadece geri sayımdasın demektir.



Verimlilik esasına göre değil, sosyal medya yorumlarıyla karar opsiyonlarına sahip bir başkan varsa, boş buzdolabından kaz ciğeri pişirmek durumunda olan bir teknik direktör bulmalısınız.

GENÇ KADRO İÇİN EN UYGUN İSİM Geçmişe baktığınızda yarışmacı bir teknik adamdan başka şansı yok Fenerbahçe'nin. Heoness'in "Arkasında cam kırıkları bırakır" dediği Christoph Daum gibi biri örneğin. Gelir, grubu organize eder, tutamayacağı sözler verir, kazanır ama bir daha hiçbir oyuncusunu ikna edemez.



