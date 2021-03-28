Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

Son dakika haberi:  kararı sonrası çarpıcı sözler! " ve ..."

Son dakika spor haberi: 'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından , teknik sorumlu olarak takımın başına getirildi. Sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı konuşulan Belözoğlu ile ilgili usta isimden, flaş ve örneği geldi. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 16:16
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

yönetiminde ilk maçına Denizlispor karşısında çıkacak 'de yeni dönem başladı. Emre Belözoğlu'nun takımı nasıl bir taktik disiplinle oynatacağı da önümüzdeki günlerde belli olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, 'Kesinlikle Löw ikna edilmeli.' derken Mesut Özil hakkında da önemli sözler söyledi. Gürcan Bilgiç, 'nin kararını ve üzerinden okudu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

'nin ile yollarını ayırma kararının ardından teknik sorumlu görevine 'nu getirmesini yorumlayan Gürcan Bilgiç, saha kenarında hakemleri baskı altına alan ve ile baş etme konusunda bir hamle yapıldığını vurguladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

FLAŞ MESUT ÖZİL DETAYI

Bu takım önümüzdeki dönemde Mesut Özil'in yönetiminde oynayacak. Bu gruba kazanmayı öğretecek, onları ikna edip-saygı duymalarını sağlayacak bir rol model gerekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

yönetiminin 'tan 'na geçişinin mantıklı tek bir açıklaması var; 'Saha kenarından hakemleri domine eden veya ile baş etmek.' Bizim ligimiz sahada minimumla oynanıyor çünkü. VAR hakemlerini baskı altına almayı başaran, maksimum faydayı da sağlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

Kalan 10 haftada takım kalitesi ile birlikte, maç sırasında sahadaki hakeme "Bu nasıl düdük?" diye daha gövdeli tepki gösterecek bir figürü oldu. Yani; taşın suyunu çıkarmanın peşindeler.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

SÖYLEMLERİ İLE EYLEMLERİ FARKLI

Ali Koç başkanlığında plan yapacak bir teknik adam olmak mümkün değil. Çünkü söylemler ile eylemler farklı. Oyuncu yetiştirmek, geliştirmek ve satarak kulübü düzlüğe çıkarmak isteyen bir başkan, sezonu tabela üstünden okuyarak karar veriyorsa, sadece geri sayımdasın demektir.

Verimlilik esasına göre değil, sosyal medya yorumlarıyla karar opsiyonlarına sahip bir başkan varsa, boş buzdolabından kaz ciğeri pişirmek durumunda olan bir teknik direktör bulmalısınız.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

GENÇ KADRO İÇİN EN UYGUN İSİM

Geçmişe baktığınızda yarışmacı bir teknik adamdan başka şansı yok 'nin. Heoness'in "Arkasında cam kırıkları bırakır" dediği Christoph Daum gibi biri örneğin. Gelir, grubu organize eder, tutamayacağı sözler verir, kazanır ama bir daha hiçbir oyuncusunu ikna edemez.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

İkinci bakış açısında; bu sezon genç bir kadro oluşturuldu. Bu takım önümüzdeki dönem Mesut Özil'in yönetiminde oynayacak. Bu gruba kazanmayı öğretecek, onları ikna edip-saygı duymalarını sağlayacak bir rol model gerekiyor. Şu anda çok sayıda isim konuşuluyor, Joachim Löw, Marcelo Gallardo ve Maurizio Sarri gibi. Mevcut tablodan bakınca keşke Joachim Löw'ü ikna edebilseler.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

GALLARDO

River Plate'te 7 sezondur görev yapan Gallardo, yıllık net 8 milyon Euro kazanırken, 12 kupa ile kulüp tarihinin en fazla kupa kaldıran hocası durumunda bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

JOACHIM LÖW

Uzun süredir Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, kulüp olarak Stuttgart, , Karlsruhe, Adanaspor, Innsbruck ve Austria Wien'de görev aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu kararı sonrası çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın ve Fatih Terim..."

MAURIZIO SARRI

Son olarak Juventus'u şampiyon yapan Sarri, 51 maçta 2.16 puan ortalaması yakaladı. İtalyan hoca, Juventus öncesi çalıştırdığı Chelsea'de ise 63 maçta 2.08 puan ortalamasına ulaşmıştı.

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