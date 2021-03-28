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’ye Marega transferinde rakip çıktı!

ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ile uzun süredir ilgilenen 'ye rakip çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:19 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe’ye Marega transferinde rakip çıktı!

'de yayın yapan Record'da yer alan haberde 29 yaşındaki golcünün devi 'ya önerildiği iddia edildi. Malili yıldızın şartlarını görüşen Roma'nın dışında 'nin de teklifinin gündemde yer aldığı ve kısa süre içinde karar verilebileceği ileri sürüldü. Ayrıca Marega'nın ile sözleşme yenileme konusunda uzlaşamadığı da ifade edildi.

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