Geçtiğimiz sezon futbolcu olarak çıktığı yeşil sahalara önce sportif direktör olarak dönen ve şimdi de teknik direktör apoletini takan Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Emre Belözoğlu'nu zor ve çileli bir yolculuk bekliyor. Takımın başında ilk antrenmanına önceki gün çıkan Belözoğlu, halen milli takımlarda bulunan 11 futbolcunun dönmelerinin ardından tüm takımla bir toplantı yapıp, beklentilerini anlatacak ve herkesin elini taşın altına koymasını isteyecek.
Şampiyonluk ipini göğüsleyip 4. yıldızı takarak tarihe geçmek için fazla zamanı olmayan Belözoğlu'nun karşılaşacağı zorlukları ve camiada çok az kişinin sahip olduğu avantajları ile dezavantajları 4'er maddede sıralamak mümkün...
DEZAVANTAJLARI:
LiDERiN ÇOK GERiSiNDE
1- Devraldığı takım, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde. Üstelik bir maçı fazla ve ikili averajı da kötü. Tüm bunlara ilaveten Fenerbahçe'nin 'bay' kalacağı 36. haftada Sivasspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş buradan puan veya puanlarla dönerse fark 6'ya ya da 8'e çıkacak.