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yeniden başlıyor! İşte ile yaşanacaklar

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından Sportif Direktör 'nu takımın teknik sorumlusu yapmıştı. Belözoğlu futbol takımında dümeni ele alırken, çalışmalarına ara vermeden başlamıştı. Fenerbahçe, sezon içerisinde Erol Bulut ile beraber büyük kırılmalar yaşarken, şimdi iş Emre Belözoğlu'na düştü. Peki genç antrenörün bundan sonraki yapacağı şeyler, yaşayacağı avantaj ve dezavantajları neler olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 09:31
Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

Geçtiğimiz sezon futbolcu olarak çıktığı yeşil sahalara önce sportif direktör olarak dönen ve şimdi de teknik direktör apoletini takan 'nin efsane oyuncusu 'nu zor ve çileli bir yolculuk bekliyor. Takımın başında ilk antrenmanına önceki gün çıkan Belözoğlu, halen milli takımlarda bulunan 11 futbolcunun dönmelerinin ardından tüm takımla bir toplantı yapıp, beklentilerini anlatacak ve herkesin elini taşın altına koymasını isteyecek.

Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

Şampiyonluk ipini göğüsleyip 4. yıldızı takarak tarihe geçmek için fazla zamanı olmayan Belözoğlu'nun karşılaşacağı zorlukları ve camiada çok az kişinin sahip olduğu avantajları ile dezavantajları 4'er maddede sıralamak mümkün...

Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

DEZAVANTAJLARI:

LiDERiN ÇOK GERiSiNDE

1- Devraldığı takım, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde. Üstelik bir maçı fazla ve ikili averajı da kötü. Tüm bunlara ilaveten 'nin 'bay' kalacağı 36. haftada Sivasspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş buradan puan veya puanlarla dönerse fark 6'ya ya da 8'e çıkacak.

Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

TAKIMDA KÜSKÜNLER VAR

2- Ligin bitmesine sadece 11 hafta var. Bir hafta da 'bay' geçileceği için Belözoğlu'nun geçmişin tüm kötü izlerini silip takımı yeniden motive edebilmesi için fazla zamanı yok. Önünde kalan 10 maçı da kazanabilmesi için, bazıları futbola küsmüş futbolcuları motive edip yeniden kazanmak zorunda.

Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

HÜCUM FUTBOLU OYNATACAK

3- Her fırsatta 'nin hücum ağırlıklı oynayan ve rakiplerini boğan bir takım olmasını istediğini belirten Belözoğlu'nun bu idealini sahaya yansıtabilmesi için önüne tarihi bir fırsat çıktı. Ancak böyle riskli bir oyun tarzını oynamak hiç kolay değil.

Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

TECRÜBELiLERLE YARIŞACAK

4- Milli Takım'dan ve Galatasaray'dan eski hocası Fatih Terim ve eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'la amansız bir mücadeleye girecek. Daha önce de kaptanlık ve sportif direktörlük gibi önemli görevler üstlendi ancak teknik direktörlük çok daha zor bir iş.

Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

AVANTAJLARI:

OYUNCULARLA ARASI iYi

1- Elindeki oyuncu grubunun üzerinde çok büyük bir etkisi var. Futbolcular ona hem inanıyor hem güveniyor. Üstelik bazılarının gözünde gerçek bir efsane. Kendisine büyük hayranlık besliyorlar. Bu güven, sevgi ve saygı, 'nun işini en çok kolaylaştıracak olan unsur.

Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

ÇÖZÜM YOLLARINI BiLiYOR

2- Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen ancak görevde kaldığı 232 günlük sürede bekleneni veremeyen eski teknik direktör Erol Bulut'un nerelerde hata yaptığını bizzat yaşayan, gören biri olduğu için çözüm yollarını da çok iyi biliyor.

Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

AĞABEYLER ONUN YANINDA

3- Takımın ağabeyleri konumundaki Gökhan, Caner, Serdar, Gustavo ile gençlerden Altay ve Ferdi Kadıoğlu ile geçmişten gelen bir yakın ilişkisi bulunuyor. Özellikle ağabeylerin vereceği destek kendisinin en büyük avantajı olacak.

Fenerbahçe yeni başlıyor! İşte Emre Belözoğlu ile yaşanacaklar

EKSTRA MOTiVASYONU VAR

4- zoru başarıp 10 maç sonunda takımı şampiyonluğa ulaştırırsa kulüpteki yerini sağlamlaştıracak ve en büyük ideali olan Teknik Direktörlüğü görevine gelecek sezon da devam etme şansı bulacak. Bu da onun için ekstra bir motivasyon kaynağı. (Hürriyet)

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