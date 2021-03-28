TAKIMDA KÜSKÜNLER VAR 2- Ligin bitmesine sadece 11 hafta var. Bir hafta da 'bay' geçileceği için Belözoğlu'nun geçmişin tüm kötü izlerini silip takımı yeniden motive edebilmesi için fazla zamanı yok. Önünde kalan 10 maçı da kazanabilmesi için, bazıları futbola küsmüş futbolcuları motive edip yeniden kazanmak zorunda.

HÜCUM FUTBOLU OYNATACAK 3- Her fırsatta Fenerbahçe'nin hücum ağırlıklı oynayan ve rakiplerini boğan bir takım olmasını istediğini belirten Belözoğlu'nun bu idealini sahaya yansıtabilmesi için önüne tarihi bir fırsat çıktı. Ancak böyle riskli bir oyun tarzını oynamak hiç kolay değil.