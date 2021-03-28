Emre Belözoğlu: 30 puanı da istiyorum

Birlikte oynadığı ve uzun süredir tanıdığı öğrencileriyle kısa bir konuşma yapan Belözoğlu'nun ilk sözleri şunlar oldu: "Milli takımlarda bulunan ve sakat olan arkadaşlarımızdan yoksun çalışmalara devam edeceğiz. İşimiz kolay olmayacak ama bize düşen elimizden gelenin en iyisini yapmak ve bize inananları mahcup etmemek. Uzun senelerdir birbirimizi tanıyoruz. Birlikteliğimizi sahaya da en güzel şekilde yansıtmalıyız."

HEDEF 10'DA 10

"Şampiyonluk hedefinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde final gibi 10 maç var. 30 puanı da istiyorum. Sizin gibi iyi bir oyuncu grubuyla fire vermeden sezonu tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu süreçte rakiplerimizin birbirleriyle oynayacağı maçlar olacak. Sahada elimizden geleni yapacağız. Artık saha dışına da kulaklarımızı tıkayıp, Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu göstereceğiz. Hiçbir dönemde bizden desteğini esirgemeyen taraftarlarımızın için bu sezon yıllardır özlemini duyduğumuz şampiyonluk kupasını kaldırmalıyız."

'EMRE İLE İLGİLİ TEK KAYGIM VAR'

Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapan ve şampiyonluk yaşayan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu için kısa ve net konuştu. Kocaman, "Emre Belözoğlu'na F.Bahçe'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı olacak. Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde" açıklamasında bulundu.

SARRI DE MANŞETLERDE

F.Bahçe'nin hoca adayları arasında yer alan Sarri, İtalya'da en çok konuşulan isimlerden oldu. Boşta olan İtalyan teknik adamın sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu haberleri Çizme'de geniş yer bulurken, tecrübeli hocanın İstanbul'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.