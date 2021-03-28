Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu: 30 puanı da istiyorum

: 30 puanı da istiyorum

'un gönderilmesinin ardından 'nin yeni hocası olan , önceki gün ilk idmanına çıkmıştı. İşte Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak ilk sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Emre Belözoğlu: 30 puanı da istiyorum

Birlikte oynadığı ve uzun süredir tanıdığı öğrencileriyle kısa bir konuşma yapan Belözoğlu'nun ilk sözleri şunlar oldu: "Milli takımlarda bulunan ve sakat olan arkadaşlarımızdan yoksun çalışmalara devam edeceğiz. İşimiz kolay olmayacak ama bize düşen elimizden gelenin en iyisini yapmak ve bize inananları mahcup etmemek. Uzun senelerdir birbirimizi tanıyoruz. Birlikteliğimizi sahaya da en güzel şekilde yansıtmalıyız."

HEDEF 10'DA 10
"Şampiyonluk hedefinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde final gibi 10 maç var. 30 puanı da istiyorum. Sizin gibi iyi bir oyuncu grubuyla fire vermeden sezonu tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu süreçte rakiplerimizin birbirleriyle oynayacağı maçlar olacak. Sahada elimizden geleni yapacağız. Artık saha dışına da kulaklarımızı tıkayıp, 'nin en iyisi olduğumuzu göstereceğiz. Hiçbir dönemde bizden desteğini esirgemeyen taraftarlarımızın için bu sezon yıllardır özlemini duyduğumuz şampiyonluk kupasını kaldırmalıyız."

'EMRE İLE İLGİLİ TEK KAYGIM VAR'
Uzun yıllar 'de görev yapan ve şampiyonluk yaşayan Teknik Direktörü , için kısa ve net konuştu. Kocaman, "Emre Belözoğlu'na 'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı olacak. Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde" açıklamasında bulundu.

SARRI DE MANŞETLERDE
F.Bahçe'nin hoca adayları arasında yer alan Sarri, 'da en çok konuşulan isimlerden oldu. Boşta olan İtalyan teknik adamın sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu haberleri 'de geniş yer bulurken, tecrübeli hocanın 'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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