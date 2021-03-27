Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri | Giuliano'dan Aykut Kocaman ve Fenerbahçe sözleri!

Son dakika spor haberleri | 'dan ve sözleri!

'in son şampiyonu 'in bu sezon kadrosuna kattığı , kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız dönemi ve ile ilgili de flaş sözler söyledi. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:19
Son dakika spor haberleri | Giuliano'dan Aykut Kocaman ve Fenerbahçe sözleri!

'in Brezilyalı futbolcusu de Paula, çeşitli nedenlerle şu ana kadar gösteremediği gerçek performansını, sezonun kalan bölümünde sahaya yansıtacağını söyledi. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda açıklamalarına yer verilen Giuliano, sezona iyi başlayamadıklarını belirterek, "Çok zorlu bir süreç geçirdik. Kazanmamız gereken birçok maçta, sergilediğimiz kötü performans nedeniyle galip gelemedik. Bireysel olarak da iyi bir sezon geçiremedim. Sakatlık yaşadım. Üstesinden gelemediğim başka sıkıntılar da oldu. Çok fazla forma şansı bulamadım ve maç ritmi yakalayamadım. Ancak kendime güveniyorum. Gerçek Giuliano'yu göstermeye başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri | Giuliano'dan Aykut Kocaman ve Fenerbahçe sözleri!

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını 'da sürdürdüklerini aktaran 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ciddi bir şekilde çalışıyoruz. , ligde bulunduğu konumu hak etmiyor. Bu takımı ayağa kaldıracak bizleriz. Kaliteli oyunculara sahibiz. Rüzgarı tersine çevirerek çıkışa geçmek istiyoruz. Toparlanacağız ve yolumuza devam edeceğiz." diye görüş belirtti.

Son dakika spor haberleri | Giuliano'dan Aykut Kocaman ve Fenerbahçe sözleri!

Teknik direktör ile 'nin ardından 'de yollarının kesişmesiyle ilgili de Paula, "Daha önce Fenerbahçe'de forma giydiğim dönemde vermiş olduğum röportajda kendisini 'Babacan ve iyi bir lider' olarak adlandırmıştım. Bana çok güveniyor. Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçirmiştik. Bana güvenini sahadaki mücadelemle ispatlamaya çalışacağım. Amacım, hocamızla birlikte Medipol Başakşehir'i iyi yerlere getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika spor haberleri | Giuliano'dan Aykut Kocaman ve Fenerbahçe sözleri!

Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 27 maçta 3 gol atan Brezilyalı futbolcu, ve hakkında ise şunları kaydetti:

"Süper Lig'de rekabet üst düzeyde. Burada önemli oyuncular forma giyiyor. Taktik anlayıştan ziyade duyguların ön plana çıktığı oyun anlayışıyla oynanan bir lig. Türkiye, mutfak zenginliği, insanların misafirperverliği ve futbola tutkusuyla bana 'yı anımsatıyor. Brezilyalı futbolcuların Türkiye'de başarılı olmasını bu etkenlere bağlıyorum. Böylece adaptasyon sorunlarını hızlı bir şekilde atlatıyorlar."

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