Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! 'a...

'nin genç futbolcusu 'nun hangi milli takımda forma giyeceği belirsizliğini korurken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'de oynayan ancak henüz 'da yer almayan 21 yaşındaki futbolcuya 'ımızın kapısının açıldığı yorumları yapıldı. İşte yaşanan flaş gelişme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:55 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:09
Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

Milli Takım'ımıza 4-2 mağlup olarak Dünya Kupası elemelerine kötü bir başlangıç yapan Hollanda'da alınan sonuç kadar ortaya konulan futbol da endişeye neden oldu. Son yıllarda bir çok maçta hayal kırıklığı yaşayan Portakallar'da ortaya çıkan tablo endişe yarattı.

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer elemelerin ilk ciddi sınavında sahadan ummadığı bir sonuçla ayrıldı. 50 yaşındaki çalıştırıcının önümüzdeki dönemde A Milli Takım kadrosunda değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

U21'DEN GEÇİŞLER OLACAK!
Milliyet'in haberine göre, Hollanda'nın genç milli takımları, için önemli bir oyuncu havuzunu barındırıyor ve özellikle U21 milli takımından A Takım'a ilerleyen aylarda geçişler olması bekleniyor. Bu noktada, Milli Takımı'nda forma giyen ve Türkiye ile Hollanda arasında tercihini henüz yapmayan 'nun durumu merak konusu oluyor.

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

FERDİ KADIOĞLU ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Sarı-lacivertli futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendisiyle için ilgilendiğini, bu kapsamda Şenol Güneş ile görüştüğünü dile getirmiş, "Dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü bu karar kariyerimin kalanı için belirleyici olacak" demişti.

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

HOLLANDA'DAN BİR HAMLE GELMEDİ!
Genç yıldız adayının doğduğu yer olan Hollanda'dan ise henüz futbolcuyu 'a kazandırmak için bir hamle gelmedi.

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

DE BOER FERDİ'Yİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYOR
Hollanda'da yapılan değerlendirmelerde teknik direktör Frank de Boer'in yakın bir gelecekte de oyuncuyu kadrosunda değerlendirmeye yönelik bir planı bulunmadığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

Hollandalı teknik adamın U21 takımından bazı isimleri önümüzdeki dönemde 'a almasının beklendiği ancak bu isimler arasında 'nun bulunmadığı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

TEZE VE KOOPMEINERS FAVORİ İSİMLER
Frank de Boer'in U21 takımından Koopmeiners, Teze, Gakpo gibi isimleri A takımda değerlendirmeye başlamasının sürpriz olmayacağına, bunlara Botman ve Boadu gibi oyuncuların da eklenebileceğine işaret ediliyor. tercihini henüz yapmayan ise bu isimler arasında şimdilik anılmıyor.

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

U21'DE YEDEK KALDI
şu günlerde Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor. Macaristan'ın ev sahipliğindeki turnuvada Portakallar ilk maçına Romanya karşısında çıktı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ferdi bu maçta teknik direktör Erwin van de Looi tarafından düşünülmedi ve 90 dakikayı yedek kulübesinde tamamladı.

Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

AY-YILDIZ'A YAKIN!
ile ilgili yaşanan bu gelişmenin A Milli Futbol Takımı'mıza artık çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

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