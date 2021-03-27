Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

FERDİ KADIOĞLU ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Sarı-lacivertli futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendisiyle A Milli Takım için ilgilendiğini, bu kapsamda Şenol Güneş ile görüştüğünü dile getirmiş, "Dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü bu karar kariyerimin kalanı için belirleyici olacak" demişti.
HOLLANDA'DAN BİR HAMLE GELMEDİ!
Genç yıldız adayının doğduğu yer olan Hollanda'dan ise henüz futbolcuyu A Milli Takım'a kazandırmak için bir hamle gelmedi.
DE BOER FERDİ'Yİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYOR
Hollanda'da yapılan değerlendirmelerde teknik direktör Frank de Boer'in yakın bir gelecekte de oyuncuyu A Takım kadrosunda değerlendirmeye yönelik bir planı bulunmadığı belirtiliyor.