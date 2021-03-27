Son dakika spor haberleri: Flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a...

Hollandalı teknik adamın U21 takımından bazı isimleri önümüzdeki dönemde A Takım'a almasının beklendiği ancak bu isimler arasında Ferdi Kadıoğlu'nun bulunmadığı ifade ediliyor.

TEZE VE KOOPMEINERS FAVORİ İSİMLER

Frank de Boer'in U21 takımından Koopmeiners, Teze, Gakpo gibi isimleri A takımda değerlendirmeye başlamasının sürpriz olmayacağına, bunlara Botman ve Boadu gibi oyuncuların da eklenebileceğine işaret ediliyor. A Milli Takım tercihini henüz yapmayan Ferdi Kadıoğlu ise bu isimler arasında şimdilik anılmıyor.