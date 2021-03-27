Son dakika spor haberi: Eski performansını mumla arıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Süper Lig'de sezon başı ve devre arası yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de sezon başı ve devre arası yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde sezonun geri kalanında takımı sportif direktör Emre Belözoğlu çalıştıracak.
Milli aranın ardından Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo'nun performansı ise hala istenen seviyeye gelemedi.
Gustavo'nun Hatayspor deplasmanında sakatlandığında 3 puan farkla lider olan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızının eksikliğini çok hissetti.
1 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra takıma dönen Gustavo, eski performansına yaklaşamadı.
Gustavo, milli arayı iyi değerlendirip güç depolamaya çalışırken ligin kalanı için takımının en önemli kozlarından birisi olmayı hedefliyor. (Takvim)