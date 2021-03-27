Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Eski performansını mumla arıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Son dakika spor haberi: Eski performansını mumla arıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Son dakika haberleri... 'de istikrarlı sonuçlar alamayan Fenerbahçe'de yıldız ismin form düşüklüğü hayal kırıklığı yarattı. Milli arada eski formuna kavuşmak için çalışmalar yapan tecrübeli oyuncu, ligin kalanında sarı-lacivertlilerin yine önemli kozlarından olmaya hazırlanıyor. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 08:08
Son dakika spor haberi: Eski performansını mumla arıyor! Fenerbahçeli yıldız...

'de sezon başı ve devre arası yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan 'de, teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Eski performansını mumla arıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Sarı-lacivertlilerde sezonun geri kalanında takımı sportif direktör Emre Belözoğlu çalıştıracak.

Son dakika spor haberi: Eski performansını mumla arıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Milli aranın ardından Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak olan 'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo'nun performansı ise hala istenen seviyeye gelemedi.

Son dakika spor haberi: Eski performansını mumla arıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Gustavo'nun Hatayspor deplasmanında sakatlandığında 3 puan farkla lider olan , Brezilyalı yıldızının eksikliğini çok hissetti.

Son dakika spor haberi: Eski performansını mumla arıyor! Fenerbahçeli yıldız...

1 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra takıma dönen Gustavo, eski performansına yaklaşamadı.

Son dakika spor haberi: Eski performansını mumla arıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Gustavo, milli arayı iyi değerlendirip güç depolamaya çalışırken ligin kalanı için takımının en önemli kozlarından birisi olmayı hedefliyor. (Takvim)

SON DAKİKA