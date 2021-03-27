Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Ali Koç 3 senede Fenerbahçe'yi bitirdi

Son dakika spor haberi: 3 senede 'yi bitirdi

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin başında 3. sezonunu geçiren başkan , taraftarların beklentilerinin altında kaldı. Rakamlarla bir önceki başkan 'ın gerisinde kalan Koç döneminde sarı lacivertlilerin, puan ortalaması 68'den 52'ye, gol ortalaması 67'den 51'e, derbi galibiyeti yüzdesi ise yüzde 45'ten, 8'e geriledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:44 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 01:11
Son dakika spor haberi: Ali Koç 3 senede Fenerbahçe'yi bitirdi

Efsane Başkan 'ın yerine göreve gelen 'un 3 yıllık dönemi tam bir hayal kırıklığı oldu.

Son dakika spor haberi: Ali Koç 3 senede Fenerbahçe'yi bitirdi

, cami aya büyük başarılar vaat eden 'la beraber her alanda geriye giderken, Sarı-Lacivertliler'in yaşadığı hüsran rakamlara da çok net bir şekilde yansıdı.

Son dakika spor haberi: Ali Koç 3 senede Fenerbahçe'yi bitirdi

YENİLGİ ORTALAMASI YÜKSELDİ

F.Bahçe döneminde ligde 68 puan ortalaması yakalarken, 'la bu rakam 52'ye geriledi. Gol ortalaması 67'den 51'e geldi. Yenilgi ortalaması ise 5,5'den 9'a yükseldi.

Son dakika spor haberi: Ali Koç 3 senede Fenerbahçe'yi bitirdi

3 SEZONDA 7 TEKNİK ADAM

Erol Bulut'la da yollarını ayıran 'un sezon başına çalıştığı teknik adam sayısı 2,3 oldu. Oysa ki 21 sezonda 18 hocayı göreve getirdi. Koç istikrarı sağlayamadı.

Son dakika spor haberi: Ali Koç 3 senede Fenerbahçe'yi bitirdi

12 DERBİDE SADECE 1 ZAFER!

döneminde en büyük hüsranlardan birisi de derbilerde yaşandı. Son 3 sezonda 12 derbinin sadece 1'i kazanıldı. başkanlığında ise derbi galibiyet yüzdesi 45'ti.

Son dakika spor haberi: Ali Koç 3 senede Fenerbahçe'yi bitirdi

YILDIRIM 13 KUPA KOÇ 0 KUPA

Yıldırım sezon başına 8 transfer yapıp tam 13 kupanın altına imzasını attı. ise sezon başına 18 transfer yapmasına rağmen ne bir başarı geldi, ne de kupa kaldırdı. (Takvim)

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