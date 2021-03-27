Son dakika spor haberi: Ali Koç 3 senede Fenerbahçe'yi bitirdi

3 SEZONDA 7 TEKNİK ADAM Erol Bulut'la da yollarını ayıran Ali Koç'un sezon başına çalıştığı teknik adam sayısı 2,3 oldu. Oysa ki Aziz Yıldırım 21 sezonda 18 hocayı göreve getirdi. Koç istikrarı sağlayamadı.

12 DERBİDE SADECE 1 ZAFER! Ali Koç döneminde en büyük hüsranlardan birisi de derbilerde yaşandı. Son 3 sezonda 12 derbinin sadece 1'i kazanıldı. Aziz Yıldırım başkanlığında ise derbi galibiyet yüzdesi 45'ti.