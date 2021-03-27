Haberler Fenerbahçe Kadıköy sonu oldu

Kadıköy sonu oldu

Deplasmanda F.Bahçe’ye en başarılı dönemlerinden birini yaşatan ’u iç sahadaki kabus ve iletişim sorunu yaktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:11 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Kadıköy Erol Bulut'un sonu oldu

Fenerbahçe'den geçti... Genç teknik adam, 8 ayı aşan teknik direktörlük döneminde lig ve kupada 34 maça çıkarken, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligde 1.97 puan ortalaması yakalayan Bulut'un sonunu Kadıköy'de alınan kötü sonuçlar getirdi.

Son dakika spor haberi: Kadıköy Erol Bulut'un sonu oldu

Deplasmanda oynanan 15 maçta (11G/3B/1M) müthiş bir grafik yakalayan ve topladığı 36 puanla zirvede yer alan , iç sahada (7G/2B/6M) ile tarihin en kötü tablosunu sergileyince bileti kesildi.

Son dakika spor haberi: Kadıköy Erol Bulut'un sonu oldu

HAKKINIZI HELAL EDİN

önceki gün idmana çıkmak için hazırlık yaparken, görevden alına kararı kendisine tebliğ edildi. Genç hoca bunun üzerine oyuncularla vedalaşıp, 'Hakkınızı helel edin' diyerek tesislerden ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Kadıköy Erol Bulut'un sonu oldu

TAKİPTEN ÇIKTILAR

'un görevine son verilmesinin ardından hiçbir futbolcunun veda mesajı paylaşmaması dikkat çekerken; Ferdi, Harun, Ozan, Altay, Pelkas, Sinan ve Serdar Aziz sosyal medyada eski hocalarını takipten çıkardı. Bu durum Bulut ile oyuncular arasındaki kopukluğu gözler önüne serdi.

Son dakika spor haberi: Kadıköy Erol Bulut'un sonu oldu

PERDE ARKASI VE İDDİALAR

1- Erul Bulut'un kontrollü futbol anlayışı kimseyi tatmin etmedi.
2- Oyuncularla iletişimde sorunlar yaşadı.

Son dakika spor haberi: Kadıköy Erol Bulut'un sonu oldu

3- Saha içinde ve dışında otorite sağlayamadı.
4- Emre Belözoğlu kendisini bu konularda pekçok kez uyardı.

Son dakika spor haberi: Kadıköy Erol Bulut'un sonu oldu

5- Ali Koç, çok önce kendisine güvenini yitirdi.
6- 2 kez istifa kararı aldı ancak vazgeçti.

Son dakika spor haberi: Kadıköy Erol Bulut'un sonu oldu

7- Trabzon maçından önce bileti kesildi, galibiyet süreci uzattı.
8- Son 3 kadroyu kadroyu Emre Belözoğlu yaptı.

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