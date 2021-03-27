Kadıköy sonu oldu

Fenerbahçe'den Erol Bulut geçti... Genç teknik adam, 8 ayı aşan teknik direktörlük döneminde lig ve kupada 34 maça çıkarken, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligde 1.97 puan ortalaması yakalayan Bulut'un sonunu Kadıköy'de alınan kötü sonuçlar getirdi.

Deplasmanda oynanan 15 maçta (11G/3B/1M) müthiş bir grafik yakalayan ve topladığı 36 puanla zirvede yer alan Erol Bulut, iç sahada (7G/2B/6M) ile tarihin en kötü tablosunu sergileyince bileti kesildi.