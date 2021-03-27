Kadıköy sonu oldu

TAKİPTEN ÇIKTILAR
Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından hiçbir futbolcunun veda mesajı paylaşmaması dikkat çekerken; Ferdi, Harun, Ozan, Altay, Pelkas, Sinan ve Serdar Aziz sosyal medyada eski hocalarını takipten çıkardı. Bu durum Bulut ile oyuncular arasındaki kopukluğu gözler önüne serdi.
PERDE ARKASI VE İDDİALAR
1- Erul Bulut'un kontrollü futbol anlayışı kimseyi tatmin etmedi.
2- Oyuncularla iletişimde sorunlar yaşadı.
3- Saha içinde ve dışında otorite sağlayamadı.
4- Emre Belözoğlu kendisini bu konularda pekçok kez uyardı.