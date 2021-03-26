Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

Fenerbahçe 'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından transferde hareketlilik yaşanıyor.

Üst üste yaşanan kötü sonuçların ardından 48 yaşındaki çalıştırıcıya veda eden sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu teknik sorumlu görevini yürütecek.

Ligde şampiyonluk yarışına devam eden Kanarya, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.