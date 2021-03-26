Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

Son dakika spor haberleri: 'ın gözdesini kaptı! İmzalar atılıyor

Yeni sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren 'den gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi 'ın gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. Futbolcu ve menajeriyle tüm şartları konuşan , sezonun sona ermesinin ardından imzayı attıracak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 13:08
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından transferde hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

Üst üste yaşanan kötü sonuçların ardından 48 yaşındaki çalıştırıcıya veda eden sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu teknik sorumlu görevini yürütecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

Ligde şampiyonluk yarışına devam eden , bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

AYRILIKLAR SÜRECEK!
Sezonun sona ermesinin ardından beklentileri karşılayamayan bazı futbolcularla yollarını ayıracak olan Kulübü, transfer için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

Erken aksiyon planını hazırlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi 'la transferde karşı karşıya gelmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

Yerli oyunculara ayrı bir önem veren , Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız için bir süredir temaslarını hızlandırmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI!
, sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

ALPASLAN ÖZTÜRK FENERBAHÇE'YE!
Sarı-lacivertliler, stoper arayışlarında olan 'ın transfer etmek istediği Alpaslan Öztürk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

SEZON BİTİNCE İMZA!
27 yaşındaki stoperin menajeriyle yapılan görüşmelerde tüm şartların konuşulduğu ve sezonun ardından imzaların atılacağı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

Bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de 15 maça çıkan Alpaslan Öztürk 2 gollük katkı verdi.

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