Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! İmzalar atılıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından transferde hareketlilik yaşanıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından transferde hareketlilik yaşanıyor.
Üst üste yaşanan kötü sonuçların ardından 48 yaşındaki çalıştırıcıya veda eden sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu teknik sorumlu görevini yürütecek.
Ligde şampiyonluk yarışına devam eden Kanarya, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.
AYRILIKLAR SÜRECEK!
Sezonun sona ermesinin ardından beklentileri karşılayamayan bazı futbolcularla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe Kulübü, transfer için düğmeye bastı.
Erken aksiyon planını hazırlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'la transferde karşı karşıya gelmişti.
Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Kanarya, Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız için bir süredir temaslarını hızlandırmıştı.
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI!
Fenerbahçe, sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katıyor.
ALPASLAN ÖZTÜRK FENERBAHÇE'YE!
Sarı-lacivertliler, stoper arayışlarında olan Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alpaslan Öztürk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
SEZON BİTİNCE İMZA!
27 yaşındaki stoperin menajeriyle yapılan görüşmelerde tüm şartların konuşulduğu ve sezonun ardından imzaların atılacağı belirtildi.
Bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de 15 maça çıkan Alpaslan Öztürk 2 gollük katkı verdi.