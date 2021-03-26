Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

Kosovalı golcünün, Caicedo'nun sakatlığından doğan forma şansını iyi değerlendiremediğini ifade eden ünlü gazeteci, "Muriqi beklenenin çok altında, iyi bir performans sergileyemiyor. Caicedo'nun sakatlığı nedeniyle şans bulmuştu. Ama bunu iyi değerlendirdiğini söyleyemeyiz." şeklinde konuştu.

"INZAGHI ONA ŞANS VERECEK"

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin, Muriqi'in kötü performansına rağmen önümüzdeki sezon ona şans vereceğini söyleyen di Caprio, "Fakat teknik direktör Inzaghi ona gelecek yıl da şans vermek istiyor. Muriqi, Lazio'dan ayrılmayacak. En az bir sezon daha Lazio'da oynayacak. O da kendisine verilen bu şansı iyi kullanmak istiyor." dedi.