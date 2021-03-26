Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

Son dakika spor haberleri: 'ye mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

ekiplerinden 'da beklenen performansı sergileyemen 'nin satış listesine koyduğu iddia edilmişti. 26 yaşındaki santrforun 'ye geri dönmesi gündeme geldi. Peki Muriqi Lazio'dan ayrılacak mı? İşte İtalyan gazetecinin yaptığı flaş açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 11:42
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

'ye geri dönüşü konuşulan 'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 'da şu ana kadar kendini kanıtlayamayan Kosovalı golcünün geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

"MURIQI LAZIO'DA KALACAK"
Ajansspor'a konuşan İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, 'da aradığı şansı bulmasına rağmen kötü bir performans gösteren eski Fenerbahçeli futbolcu 'nin Lazio'da kalacağını söyledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

Lorenzo di Caprio ayrıca, Inter Milan'ın Serie A'da oynayan kalecilerle ilgilendiğini, ancak Uğurcan Çakır'ın İtalya'da pek çok takımın gündeminde olduğunu belirtti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

Kosovalı golcünün, Caicedo'nun sakatlığından doğan forma şansını iyi değerlendiremediğini ifade eden ünlü gazeteci, "Muriqi beklenenin çok altında, iyi bir performans sergileyemiyor. Caicedo'nun sakatlığı nedeniyle şans bulmuştu. Ama bunu iyi değerlendirdiğini söyleyemeyiz." şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

"INZAGHI ONA ŞANS VERECEK"
Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin, Muriqi'in kötü performansına rağmen önümüzdeki sezon ona şans vereceğini söyleyen di Caprio, "Fakat teknik direktör Inzaghi ona gelecek yıl da şans vermek istiyor. Muriqi, Lazio'dan ayrılmayacak. En az bir sezon daha Lazio'da oynayacak. O da kendisine verilen bu şansı iyi kullanmak istiyor." dedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

Kariyeri boyunca 271 maça çıkan Kosovalı golcü, bu maçlarda 83 gol, 24 de asist kaydetmeyi başardı. Muriqi, Kosova Milli Takımı ile 27 maçta görev aldı ve 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi mesajı! İtalyan gazeteci duyurdu

Bu sezon ise, Serie A'da forması ile 25 maçta şans bulan 26 yaşındaki santrfor, yalnızca 2 gol atabildi ve 1 de asist kaydedebildi.

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