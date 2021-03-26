Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Sezon sonu...

Sezon başında Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mbwana Samatta için flaş iddia... F.Bahçe'nin sezon sonunda 6 milyon euro ödeyerek bonservisini alacağı Samatta'yı 2021-22 öncesi satış listesine koyacağı öğrenildi.

Büyük umutlarla geldiği sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan ve 23 Süper Lig maçında yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun daha önce formasını giydiği Genk'e yakın olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe Yönetimi'nin Tanzanyalı oyuncu için ödenecek bedelin altına düşmeyeceği, yıllık ücretinin ödenmesi halinde kiralama yöntemini de seçebileceği ifade edildi.