Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Sezon sonu...

Son dakika spor haberleri: 'ye Samatta müjdesi! Sezon sonu...

formasıyla beklentilerin altında kalan futbolcu Mbwana Samatta'nın gelecek sezon öncesi satılacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:54 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Sezon sonu...

Sezon başında 'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mbwana Samatta için flaş iddia... 'nin sezon sonunda 6 milyon euro ödeyerek bonservisini alacağı Samatta'yı 2021-22 öncesi satış listesine koyacağı öğrenildi.

Büyük umutlarla geldiği sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan ve 23 maçında yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun daha önce formasını giydiği 'e yakın olduğu ileri sürüldü. Yönetimi'nin oyuncu için ödenecek bedelin altına düşmeyeceği, yıllık ücretinin ödenmesi halinde kiralama yöntemini de seçebileceği ifade edildi.

SON DAKİKA