Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de lisans sorununa çözüm! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edildi. Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda 3'üncü olan A Milli Takım futbolcularına tanınan haktan yararlanarak UEFA A Lisans sahibi durumunda.

Süper Lig'de ve üst düzey liglerde takım yönetebilmek için Pro-Lisansının bulunması gerekiyor. Belözoğlu'na UEFA A Lisans 2 hafta takımı yönetme hakkı veriyor. Bu süreden sonra teknik ekipte Pro-Lisans sahibi bir teknik adamın bulunması şart.