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Son dakika spor haberleri: 'de lisans sorununa çözüm! ...

ekiplerinden 'de üst üste alınan başarısız sonuçların faturası teknik direktör 'a kesildi. 48 yaşındaki çalıştırıcıyla milli arada yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından 'nun sezon sonuna kadar teknik sorumluluk görevine getirildiğini duyurdu. , henüz Pro-Lisans sahibi olmayan Belözoğlu'yla ilgili lisans sorununu çözdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 09:56
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de lisans sorununa çözüm! Emre Belözoğlu...

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından takım sezon sonuna kadar 'na emanet edildi. Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda 3'üncü olan A Milli Takım futbolcularına tanınan haktan yararlanarak UEFA A Lisans sahibi durumunda.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de lisans sorununa çözüm! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'de ve üst düzey liglerde takım yönetebilmek için Pro-Lisansının bulunması gerekiyor. Belözoğlu'na UEFA A Lisans 2 hafta takımı yönetme hakkı veriyor. Bu süreden sonra teknik ekipte Pro-Lisans sahibi bir teknik adamın bulunması şart.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de lisans sorununa çözüm! Emre Belözoğlu...

TAHİR KARAPINAR TEKRAR KULÜBEYE
Ajansspor'un haberine göre , bu sorunu aşmak için çözümü buldu. Sarı lacivertliler geçen sezon teknik direktör Ersun Yanal ayrıldıktan sonraki dönemde görevlendirdiği Tahir Karapınar'ı tekrar kulübeye getirecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de lisans sorununa çözüm! Emre Belözoğlu...

Şu an altyapı koordinatörü olarak görev yapan Karapınar, 'nun ekibinde yer alacak ve Pro-Lisans sorunu da çözülmüş olacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de lisans sorununa çözüm! Emre Belözoğlu...

2 hafta maç öncesi ve sonrası basın toplantısına katılacak ve yayıncı kuruluşa konuşabilecek. Bu sürenin ardından Tahir Karapınar maç öncesi ve sonrası röportaj verecek.

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