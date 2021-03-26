Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Yapılan birçok transfere rağmen sonuçlardan ve futboldan memnun olmayan yönetim, Erol Bulut ile yolları ayırma kararı aldı. Bulut da birtakım rahatsızlıkları olduğunu belirtip ayrılmak isteyince, sözleşmesi feshedildi. İşte ayrılığın perde arkası...
Yapılan birçok transfere rağmen sonuçlardan ve futboldan memnun olmayan yönetim, Erol Bulut ile yolları ayırma kararı aldı. Bulut da birtakım rahatsızlıkları olduğunu belirtip ayrılmak isteyince, sözleşmesi feshedildi. İşte ayrılığın perde arkası...
Hürriyet'in haberine göre, futbol gündemine bomba gibi düşen bu kararın perde arkasın perde arkasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile teknik direktör Erol Bulut'un karşılıklı rahatsızlıklarının yattığı belirtildi.
Sarı lacivertli yönetim, bu sezon yapılan 22 transfere karşın takımın gerek sahada gerekse skor tabelasında hedeflerin çok gerisinde kalması nedeniyle Bulut'tan memnun değildi.
Hemen her mevkide aynı kalitede en az 2 futbolcu bulunmasına karşın Bulut'un bu kadroyu verimli şekilde kullanmadığı görüşü, kamuoyu önünde dile getirilmese de yönetim kurulu toplantılarında dile getiriliyordu.
Ligin 32. haftasına bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde giren takımın bu şekilde devam etmesi halinde şampiyonluğa ulaşmasının mümkün olmayacağı konusunda hemfikir olan yöneticiler, bir süredir Erol Bulut'un görevine son verip vermemeyi konuşuyordu.
Son 2 gündür yapılan toplantılara Bulut da davet edildi ve yapılan görüşmeler sonucunda 'yolları ayıralım' kararı çıktı. Sarı lacivertli yöneticiler, kararın tamamen 'sportif başarısızlık' nedeniyle alındığı ve yolların medeni biçimde ayrıldığını özellikle vurguladı.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevine, kulüple anlaşarak noktayı koyan Erol Bulut, dün saat 16.00'da yapılan antrenmana çıkmadı. İdmandan önce Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla toplantı yapan Bulut, kısa bir veda konuşmasının ardından hepsiyle tek tek kucaklaşıp vedalaştı. Bulut "Hakkınızı helal edin" diyerek takıma veda etti.
Erol Bulut'un takımla vedalaştığı toplantıda sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu belirtildi. Bulut-Belözoğlu ikilisinin bir süre baş başa sohbet edip çay içtiği, ikilinin arasında herhangi bir gerginlik olmadığı bildirildi.
BAZI KONULARDAN RAHATSIZDI
Fenerbahçe yönetiminin 'sportif başarısızlık' gerekçesiyle yolları ayırma kararı aldığı teknik direktör Erol Bulut'un da bazı konularda rahatsızlıkları olduğu belirtildi.
Çalışma koşullarından memnun olmayan Bulut'un, bu konudaki düşüncelerini yakınlarına ifade ettiği bildirildi. Bulut'un ayrıca kulüp içinden bazı yetkililerin kendisini dışarıda eleştirmesinden de büyük rahatsızlık duyduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel yapacak. Belözoğlu'nun 'teknik sorumlu' unvanıyla çalışacak olmasının sebebi, Süper Lig'de takım çalıştırmak için şart olan 'Pro Lisans Teknik Direktör Diploması' sahibi olmaması.
Belözoğlu maçlarda yedek kulübesinde oturabilecek ancak basın toplantılarına çıkamayacak. Bilindiği üzere Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın da 'Pro Lisans Diploması' bulunmuyor.