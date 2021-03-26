Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Son dakika spor haberleri: 'de gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Yeni transferlerle silbaştan kadrosuyla sezona giriş yapan 'de gösterilen performans hayal kırıklığı yarattı. İç sahada tarihinin en kötü performansına imza atan sarı-lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Milli arada 48 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar ayrıldı ve ve teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar 'nun getirildiği duyuruldu. Kulüple karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı Erol Bulut'la ilgili gerçekler de ortaya çıktı. Bulut'un takımın başında olduğu dönemde bazı konulardan rahatsız olduğu belirtildi. İşte ayrılığın perde arkası...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 10:31
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Yapılan birçok transfere rağmen sonuçlardan ve futboldan memnun olmayan yönetim, ile yolları ayırma kararı aldı. Bulut da birtakım rahatsızlıkları olduğunu belirtip ayrılmak isteyince, sözleşmesi feshedildi. İşte ayrılığın perde arkası...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Hürriyet'in haberine göre, futbol gündemine bomba gibi düşen bu kararın perde arkasın perde arkasında Yönetim Kurulu ile teknik direktör 'un karşılıklı rahatsızlıklarının yattığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Sarı lacivertli yönetim, bu sezon yapılan 22 transfere karşın takımın gerek sahada gerekse skor tabelasında hedeflerin çok gerisinde kalması nedeniyle Bulut'tan memnun değildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Hemen her mevkide aynı kalitede en az 2 futbolcu bulunmasına karşın Bulut'un bu kadroyu verimli şekilde kullanmadığı görüşü, kamuoyu önünde dile getirilmese de yönetim kurulu toplantılarında dile getiriliyordu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Ligin 32. haftasına bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde giren takımın bu şekilde devam etmesi halinde şampiyonluğa ulaşmasının mümkün olmayacağı konusunda hemfikir olan yöneticiler, bir süredir 'un görevine son verip vermemeyi konuşuyordu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Son 2 gündür yapılan toplantılara Bulut da davet edildi ve yapılan görüşmeler sonucunda 'yolları ayıralım' kararı çıktı. Sarı lacivertli yöneticiler, kararın tamamen 'sportif başarısızlık' nedeniyle alındığı ve yolların medeni biçimde ayrıldığını özellikle vurguladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Teknik Direktörlüğü görevine, kulüple anlaşarak noktayı koyan , dün saat 16.00'da yapılan antrenmana çıkmadı. İdmandan önce Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla toplantı yapan Bulut, kısa bir veda konuşmasının ardından hepsiyle tek tek kucaklaşıp vedalaştı. Bulut "Hakkınızı helal edin" diyerek takıma veda etti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

'un takımla vedalaştığı toplantıda sportif direktör 'nun da bulunduğu belirtildi. Bulut-Belözoğlu ikilisinin bir süre baş başa sohbet edip çay içtiği, ikilinin arasında herhangi bir gerginlik olmadığı bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

BAZI KONULARDAN RAHATSIZDI
yönetiminin 'sportif başarısızlık' gerekçesiyle yolları ayırma kararı aldığı teknik direktör 'un da bazı konularda rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Çalışma koşullarından memnun olmayan Bulut'un, bu konudaki düşüncelerini yakınlarına ifade ettiği bildirildi. Bulut'un ayrıca kulüp içinden bazı yetkililerin kendisini dışarıda eleştirmesinden de büyük rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

'de sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak görev yapacak olan 'nun yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel yapacak. Belözoğlu'nun 'teknik sorumlu' unvanıyla çalışacak olmasının sebebi, Süper Lig'de takım çalıştırmak için şart olan 'Pro Lisans Teknik Direktör Diploması' sahibi olmaması.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut gerçeği! O konulardan rahatsızmış

Belözoğlu maçlarda yedek kulübesinde oturabilecek ancak basın toplantılarına çıkamayacak. Bilindiği üzere Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın da 'Pro Lisans Diploması' bulunmuyor.

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