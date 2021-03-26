Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı.

Koç, halihazırda bir kulüp çalıştırmayan Sarri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirip nihai noktayı koyacak.