Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

Son dakika spor haberi: 'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

Son dakika haberleri... 'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, İtalyan çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 13:32 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 13:32
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

'de bu sezon yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan 'de, teknik direktör 'la yollar ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

Sarı-lacivertli takımda, Bulut'un yerine sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu görev yapacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

yönetimi, gelecek sezon takımı dünya çapında bir isme teslim etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli yönetim bunun için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

Ajansspor'da yer alan habere göre Başkanı Ali Koç, İtalyan teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

Koç, halihazırda bir kulüp çalıştırmayan Sarri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirip nihai noktayı koyacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon Juventus'u çalıştırıp şampiyon yaptı. Chelsea'yi de UEFA Avrupa Ligi şampiyonu yapan Sarri, Napoli'ye oynattığı futbolla büyük beğeni kazanmıştı.

SON DAKİKA