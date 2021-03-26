Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Prensipte anlaşıldığı iddia edildi

Süper Lig'de bu sezon yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı.
Süper Lig'de bu sezon yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli takımda, Bulut'un yerine sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu görev yapacak.
Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon takımı dünya çapında bir isme teslim etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli yönetim bunun için kolları sıvadı.
Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı.
Koç, halihazırda bir kulüp çalıştırmayan Sarri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirip nihai noktayı koyacak.
62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon Juventus'u çalıştırıp şampiyon yaptı. Chelsea'yi de UEFA Avrupa Ligi şampiyonu yapan Sarri, Napoli'ye oynattığı futbolla büyük beğeni kazanmıştı.