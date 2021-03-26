Son dakika spor haberi: Çarpıcı Erol Bulut yorumu! "Sezonu bitirmesi gerekirdi çünkü..."

"Erol Bulut başarılıdır" diyemez kimse ama sezonu bitirmesi gerekirdi. Çünkü bu hamle ile ne VAR hakemlerinin operasyonu inandırıcı olur artık, ne de federasyon ile olan sorunların sahaya yansıdığına ikna edebilirsiniz kimseyi. Kritik VAR kararlarını tartışırken, kayıp puan hesabında lider olması gereken bir takımdan ve onun hocasından bahsediyoruz. Erol Bulut aynı adam, ancak takım lider. Taraftar yine oyundan mutlu değil, hadi alın görevden de görelim.

EMRE FAKTÖRÜ Şunu bilin; Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu yemedi. Bu ikilinin birlikte çalıştıklarını, ürettiklerini, kararlar aldıklarını söyleyelim. Belözoğlu, görevi kabul ederek, belki de gelecekteki futbol kariyerini ortaya koydu. Eli taşın altındaydı, şimdi başı da orada olacak. Fenerbahçe taraftarının sahadaki kalbiydi Emre. Bu nedenle kalan haftalarda daha iyimser yorumlar, öfke düzeyi düşük fikirler göreceğiz.