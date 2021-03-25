Haberler Fenerbahçe Sözleşmesi sürüyor

Sözleşmesi sürüyor

'de teknik direktörlük için ismi ortaya atılan diğer isim 'nun menajeri konuştu. Arjantinli menajer, Gallardo'nun 'te sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak, "Şu anda farklı bir gelişme üzerinde çalışılmıyor. Ancak yıl sonunda durumu gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:38 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Sözleşmesi sürüyor

'de teknik direktörlük için ismi ortaya atılan diğer isim 'nun menajeri konuştu. Arjantinli menajer, Gallardo'nun 'te sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak, "Şu anda farklı bir gelişme üzerinde çalışılmıyor. Ancak yıl sonunda durumu gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Gallardo'nun River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

FENERBAHÇE HEMEN İSTİYOR
TNT Sports'ta iddiayı ortaya Martin Castilla ise Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo'yu hemen takımın başına getirmek istediğini söyledi. Castilla, ", Marcelo'yu almak için milyonlarca dolar dökmeye hazır. Koşullar görüşüldü. İkna edip edemeyeceklerini göreceğiz" dedi.

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