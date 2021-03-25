Sözleşmesi sürüyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ismi ortaya atılan diğer isim Marcelo Gallardo'nun menajeri Juan Berros konuştu. Arjantinli menajer, Gallardo'nun River Plate'te sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak, "Şu anda farklı bir gelişme üzerinde çalışılmıyor. Ancak yıl sonunda durumu gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Gallardo'nun River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

FENERBAHÇE HEMEN İSTİYOR

TNT Sports'ta iddiayı ortaya Martin Castilla ise Fenerbahçe'nin Marcelo Gallardo'yu hemen takımın başına getirmek istediğini söyledi. Castilla, "F.Bahçe, Marcelo'yu almak için milyonlarca dolar dökmeye hazır. Koşullar görüşüldü. İkna edip edemeyeceklerini göreceğiz" dedi.