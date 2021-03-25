Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe karnesi!

Son dakika spor haberleri: İşte 'un karnesi!

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışında ve 'ın gerisinde bulunan 'de teknik direktör 'la yollar ayrıldı. Sezon başında büyük umutlarla sarı-lacivertli takımın başına geçen genç teknik adam, Fenerbahçe ile çıktığı 34 resmi maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe karnesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 18:57 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 19:04
Son dakika spor haberleri: İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe karnesi!

'de dönemi resmen sona erdi. Sezon başında 'dan ayrılıp büyük umutlarla sarı-lacivertli takımın başına getirilen genç teknik adam, sezona sonuç anlamında iyi başlamasına rağmen oynattığı defansif futbolla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

34 MAÇTA 21 GALİBİYET
Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 34 resmi maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

'de 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bulut, 'nda ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

61 ATTI, 33 YEDİ

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde bu sezon 34 resmi maçta toplam 61 kez rakip fileleri havalandırdı. Defansif anlamda sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 33 gol görerek neredeyse her maçta 1 gol yedi. Süper Lig'de 54 gol atıp 31 gol yiyen , Türkiye Kupası'nda ise 7 gol atıp kalesinde 2 gole izin verdi.

Erol Bulut'un Fenerbahçe'si, Süper Lig'de bitime 10 maç kala lider 'ın maç fazlasıyla 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyordu.

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