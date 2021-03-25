Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi: 'de ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, sezonun geri kalanında 'nun takımın başında olacağı duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 18:35 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 18:57
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!

Kulübü, teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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