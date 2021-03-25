Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

Son dakika haberleri | 'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan , son 2 maçta aldığı 1 puanla zirveden uzaklaştı. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye transfer müjdesi geldi. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 10:00
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

Son iki sezonda olduğu gibi yine zirvenin uzağında kalan 'de yeni sezon çalışmaları hız kazandı. 'la yollarını ayırarak takımı ünlü bir teknik adama emanet etmek isteyen Başkan kadroda da önemli bir değişime gitmeyi düşünüyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

Ancak Sarı-Lacivetliler'in önünde büyük bir engel bulunuyor. Yönetim yeni sezon öncesi ilk olarak Mbwana Samatta'nın bonservisini alacak. Tanzanyalı yıldız büyük hayal kırıklığı yaratsa da yapılan anlaşma gereği kasadan 6 milyon Euro çıkacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

ile yapılan anlaşma gereği 'sattığın kadar al' maddesine göre hareket edecek olan sezona eksi bütçeyle başlayacak. Sarı-Lacivertliler transfer bütçesi oluşturmak için eldeki yıldızları satmak zorunda kalacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

Ancak kadroda Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği sadece ve bulunuyor. Özellikle 'ın sezon sonu satılması durumunda bu kez de kalede sıkıntı yaşanması muhtemel bir durum olacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

Öte yandan 'nın iddialı ekiplerinden 'in taraftarları eski oyuncularından 'yı takımlarında görmek istiyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

Gelecek sezon takımın başarılı forveti ile birlikte stoper 'nin de takımdan ayrılacağını yazan basını, 'in Samatta'yı takıma yeniden döndürebilmesinin taraftarı heyecanlandırdığını belirtti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

'de bekleneni veremeyen Samatta'nın 23 maçta 4 golde kalmasına rağmen 'e döndüğünde yeniden bilinen performansına dönebileceği kaydedildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

Samatta 4 yıl formasını giydiği 'te kariyerinin en parlak günlerini geçirmiş ve 2020 yılında 10.5 milyon euro'ya 'ya transfer olmuştu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! 3 milyon Euro

Yeni sezon öncesi yönetimini kara kara düşündüren Samatta'yla ilgili müjdeli bir haber geldi. basınına göre , eski futbolcusunun transferi için 3 milyon Euro ödemeye hazır. (Takvim)

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