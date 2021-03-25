Löw'den açık kapı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw, sarı-lacivertli kulübe kapıyı kapatmadı. Almanya'nın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı yapan tecrübeli çalıştırıcı, kendisine gelen teklifler ve "Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" sorusuna, "Menajerim şu an ne yapıyor bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası bitmeden teklifler ile rahatsız edilmek istemiyorum. Turnuvadan sonra neler olacağını göreceğiz. Belki ilgimi çeken bir takım olabilir" yanıtını verdi. Löw'ün Fenerbahçe'yi yalanlamaması, teklifi kabul edebileceği şeklinde yorumlandı.

BILD DE DUYURDU

Alman Focus ve Sport 1, Fenerbahçe ile Löw'ün menajeri arasında görüşmelerin başladığını belirtirken, Bild gazetesi de Fenerbahçe'nin Joachim Löw'le ilgilendiğini resmen duyurdu. 61 yaşındaki çalıştırıcının, Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdan ayrılacağını hatırlatan gazete, "Fenerbahçe, Löw'ü istiyor. Löw'ün Mesut Özil ile İstanbul Boğazı'nda buluşması patlayıcı bir hareket olacaktır" yorumunda bulundu. Haberde, başkan Ali Koç'un şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan teknik direktör Erol Bulut'a güveninin azaldığı da belirtildi.

EN CİDDİ RAKİP İSPANYOLLAR

Joachim Löw için F.Bahçe'nin en ciddi rakibinin İspanyollar olduğu bildirildi. Real Madrid ve İspanya Milli Takımı için adı geçen deneyimli teknik adamın kariyerine İspanya'da devam edebileceği ve hatta bu doğrultuda İspanyolca dersleri almaya başladığı ifade ediliyor.

1998-99'DA LİGİ 3. BİTİRDİ

Fenerbahçe'yi 1998-99'da çalıştıran Löw, sezonu zirvenin 6 puan gerisinde 72 puanla 3'üncü sırada tamamlarken, maç başına 2.05 puan ortalaması yakalamıştı. Alman hoca kulüp kariyerinde Stuttgart, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol ve Austria Wien takımlarında da görev yaptı.