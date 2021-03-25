Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

'nin yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

'de son dakika haberi... Son olarak Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürmesine karşın oynadığı futbolla isteneni veremeyen sarı lacivertlilerin, River Plate'in hocası 'yu istediği biliniyordu. Peki, Arjantinli teknik adam nasıl bir oyun anlayışına sahip? River Plate'de onu ön plana çıkaran şey ne? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 10:51 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 11:00
Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

Teknik direktör için ayrılık çanlarının çalmasının ardından River Plate'in hocası 'nun adı sıkça ile anılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

İstikrarlı futbolu ile dikkat çeken Arjantinli'nin tek dezavantajı, kariyeri boyunca Avrupa'da sahaya çıkmamış olması.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

4-4-2'Yİ SEVİYOR

Genç yaşına rağmen birçok kupa kazanan Gallardo, sıklıkla 4-4-2 sistemini tercih ediyor. İşte 45 yaşındaki teknik adamın öne çıkan değerleri:

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

7 yıldır Arjantin'in önemli ekiplerinden River Plate'i çalıştıran , takımıyla 307 maça çıkarken, 163 galibiyet elde etmişti. Gallardo bu karşılaşmalarda 80 beraberlik, 64 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

Kariyeri boyunca sıklıkla 4-4-2'lik sistemle sahaya çıkan Gallardo, Haziran 2014'ten bu tarafa River Plate'i çalıştırıyor.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

2021 yılında 4-4-2'nin yanında 4-3-3, 3-1-4-2 ve 3-4-3'lük formasyonlarla da takımını sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

RIVER PLATE TARİHİNE GEÇTİ

River Plate takımında 7 yılda 12 kupa kazanan Arjantinli teknik adam, River Plate tarihinin en çok kupa kaldıran hocası olmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

Gallardo yönetiminde River Plate, maç başına 1.79 gol atma, 0.94 de gol yeme ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

45 yaşındaki teknik direktör, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

36 YAŞINDA NACIONAL'İ ŞAMPİYON YAPTI

Başarılı teknik adam ile Arjantin takımı maç başına 1.85 puan ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

Kariyerinin başında Club Nacional'i çalıştıran Gallardo, henüz 36 yaşında Uruguay lig şampiyonluğunu kazandı.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

EN PAHALI TRANSFERİ 11.5 MİLYON EURO

'nun River Plate kariyeri boyunca en yüksek bonservis 11.5 milyon Euro ile Lucas Pratto için Sao Paulo'ya verilmişti.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

BOCA'YA KARŞI 7 GALİBİYET, 5 MAĞLUBİYET

Kariyeri boyunca Güney Amerika dışına çıkmayan 45 yaşındaki hoca, Avrupa'dan bir takıma karşı hiç rakip olmadı.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

River Plate ile Boca Juniors'a karşı üstünlük sağlayan Gallardo, 21 maçın sadece 5'ini kaybetti. Ezeli rekabette 7 galibiyet, 9 beraberlik aldı. (Sabah)

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