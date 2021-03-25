Fenerbahçe'nin Erol Bulut yerine istediği Gallardo'da flaş detay! Tarihe geçen hoca...

Teknik direktör Erol Bulut için ayrılık çanlarının çalmasının ardından River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'nun adı sıkça Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor.
Teknik direktör Erol Bulut için ayrılık çanlarının çalmasının ardından River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'nun adı sıkça Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor.
İstikrarlı futbolu ile dikkat çeken Arjantinli'nin tek dezavantajı, kariyeri boyunca Avrupa'da sahaya çıkmamış olması.
4-4-2'Yİ SEVİYOR
Genç yaşına rağmen birçok kupa kazanan Gallardo, sıklıkla 4-4-2 sistemini tercih ediyor. İşte 45 yaşındaki teknik adamın öne çıkan değerleri:
7 yıldır Arjantin'in önemli ekiplerinden River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo, takımıyla 307 maça çıkarken, 163 galibiyet elde etmişti. Gallardo bu karşılaşmalarda 80 beraberlik, 64 yenilgi aldı.
Kariyeri boyunca sıklıkla 4-4-2'lik sistemle sahaya çıkan Gallardo, Haziran 2014'ten bu tarafa River Plate'i çalıştırıyor.
2021 yılında 4-4-2'nin yanında 4-3-3, 3-1-4-2 ve 3-4-3'lük formasyonlarla da takımını sahaya sürdü.
RIVER PLATE TARİHİNE GEÇTİ
River Plate takımında 7 yılda 12 kupa kazanan Arjantinli teknik adam, River Plate tarihinin en çok kupa kaldıran hocası olmayı başardı.
Gallardo yönetiminde River Plate, maç başına 1.79 gol atma, 0.94 de gol yeme ortalaması yakaladı.
45 yaşındaki teknik direktör, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü.
36 YAŞINDA NACIONAL'İ ŞAMPİYON YAPTI
Başarılı teknik adam ile Arjantin takımı maç başına 1.85 puan ortalaması tutturdu.
Kariyerinin başında Club Nacional'i çalıştıran Gallardo, henüz 36 yaşında Uruguay lig şampiyonluğunu kazandı.
EN PAHALI TRANSFERİ 11.5 MİLYON EURO
Marcelo Gallardo'nun River Plate kariyeri boyunca en yüksek bonservis 11.5 milyon Euro ile Lucas Pratto için Sao Paulo'ya verilmişti.
BOCA'YA KARŞI 7 GALİBİYET, 5 MAĞLUBİYET
Kariyeri boyunca Güney Amerika dışına çıkmayan 45 yaşındaki hoca, Avrupa'dan bir takıma karşı hiç rakip olmadı.
River Plate ile Boca Juniors'a karşı üstünlük sağlayan Gallardo, 21 maçın sadece 5'ini kaybetti. Ezeli rekabette 7 galibiyet, 9 beraberlik aldı. (Sabah)