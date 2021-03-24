Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Sezona yeni transferleriyle iddialı bir başlangış yapan Fenerbahçe gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.
Sezona yeni transferleriyle iddialı bir başlangış yapan Fenerbahçe gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.
Hücum oyuncularından istediği verimi alamayan Kanarya'nın Süper Lig'de attığı 54 golün 20'si farklı oyunculardan gelirken 5 forvetten yalnızca 21 gollük katkı alabildi.
Gol yollarında yaşanan bu durum Fenerbahçe'yi yine forvet arayışına itti. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler eski yıldızına geri dönüyor.
MURIQI'DE FLAŞ GELİŞME!
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübe 20 milyon euro kazandırmıştı. Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcüyle ilgili İtalya'da flaş bir gelişme aşandı.
LAZIO GÖZDEN ÇIKARDI!
Milliyet'in derlediği İtalyan basınının haberine göre, Lazio'nun Vedat Muriqi'yi gönderilecekler listesine yazdı. Çizme ekibi, 20 milyon euroya aldığı Kosovalı santrforu gözden çıkardı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli forma ile geçirdiği bir sezonda performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
Yüksek formu ve attığı goller sayesinde İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan taraftarlar tarafından sezonun hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.
Fenerbahçe formasıyla sezona başlayan Vedat Muriqi, o dönem takımın birinci forveti haline gelmiş ve toplamda 36 maçta forma giymişti. Bu maçlarda 17 gol kaydeden Muriqi, 7 asist yapmış ve 24 gole direkt katkı yaparak ilk 11'in en formda isimleri arasında yer almıştı.
MURIQI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Gol yolları konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Muriqi'yi getirmek için girişimlere başladı.
İtalya'da beklentilerin altında kalan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Kosovalı, görüşme halinde olduğu sarı-lacivertlilere dönmek istiyor.
FENERBAHÇE'YE DÖNMEYE HAZIR!
Çizme'de mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye dönmeye hazır olduğu öğrenildi. Lazio'nun da Muriqi'in eski takımına kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi.
Bu sezon İtalya Serie A'da 18 maçta forma giyen Vedat Muriqi, 1 gol kaydetti.