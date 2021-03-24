Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

MURIQI'DE FLAŞ GELİŞME!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübe 20 milyon euro kazandırmıştı. Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcüyle ilgili İtalya'da flaş bir gelişme aşandı.