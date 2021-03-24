Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Son dakika spor haberleri: sürprizi! 'ye dönüyor

ekibi 'da forma giyen 'nin transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yaptığı golcü takviyelerinden beklediği verimi alamayan ve yeni sezonda için santrfor arayışlarına başlayan , eski golcüsünü gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin yeniden kadrosuna katmak istediği Kosovalı hücum oyuncusu hakkında karar verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:32
Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Sezona yeni transferleriyle iddialı bir başlangış yapan gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Hücum oyuncularından istediği verimi alamayan Kanarya'nın Süper Lig'de attığı 54 golün 20'si farklı oyunculardan gelirken 5 forvetten yalnızca 21 gollük katkı alabildi.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Gol yollarında yaşanan bu durum 'yi yine forvet arayışına itti. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler eski yıldızına geri dönüyor.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

MURIQI'DE FLAŞ GELİŞME!
Sezon başında 'den ayrılarak 'nun yolunu tutan , sarı-lacivertli kulübe 20 milyon euro kazandırmıştı. Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcüyle ilgili İtalya'da flaş bir gelişme aşandı.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

LAZIO GÖZDEN ÇIKARDI!
Milliyet'in derlediği İtalyan basınının haberine göre, 'nun 'yi gönderilecekler listesine yazdı. Çizme ekibi, 20 milyon euroya aldığı Kosovalı santrforu gözden çıkardı.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan 'ye transfer olan , sarı-lacivertli forma ile geçirdiği bir sezonda performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Yüksek formu ve attığı goller sayesinde ekiplerinden 'ya transfer olan , İtalyan taraftarlar tarafından sezonun hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

formasıyla sezona başlayan , o dönem takımın birinci forveti haline gelmiş ve toplamda 36 maçta forma giymişti. Bu maçlarda 17 gol kaydeden Muriqi, 7 asist yapmış ve 24 gole direkt katkı yaparak ilk 11'in en formda isimleri arasında yer almıştı.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

MURIQI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Gol yolları konusunda büyük sıkıntı yaşayan , Muriqi'yi getirmek için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

İtalya'da beklentilerin altında kalan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Kosovalı, görüşme halinde olduğu sarı-lacivertlilere dönmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

FENERBAHÇE'YE DÖNMEYE HAZIR!
Çizme'de mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun 'ye dönmeye hazır olduğu öğrenildi. 'nun da Muriqi'in eski takımına kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Vedat Muriqi sürprizi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Bu sezon 'da 18 maçta forma giyen , 1 gol kaydetti.

SON DAKİKA